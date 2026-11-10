Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Tottenham dan Newcastle berencana merekrut bek AC Milan Koni De Winter setelah ia tampil impresif di Serie A di bawah asuhan Ruben Amorim

Ikuti GOAL di Google

Tottenham Hotspur dan Newcastle United terus memantau bek tengah AC Milan, Koni De Winter, seiring upaya mereka memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer mendatang. Pemain tim nasional Belgia berusia 24 tahun itu menarik perhatian tim perekrutan sejumlah klub Liga Primer Inggris setelah mengukuhkan tempatnya sebagai pemain inti di San Siro di bawah asuhan pelatih kepala Ruben Amorim.

Iklan

Klub-klub Inggris pantau bek Belgia

Menurut TEAMtalk, pemandu bakat Tottenham dan Newcastle telah memantau De Winter dalam beberapa pekan terakhir, begitu pula dua klub Inggris lainnya, Leeds United dan Brentford. Meski Liverpool, Manchester United dan Chelsea juga disebut berminat, laporan tersebut menyatakan bahwa pemain Belgia itu hanyalah salah satu nama dalam daftar kandidat yang lebih luas bagi ketiga klub besar tersebut.

Nyaman bermain di sisi kanan formasi tiga bek maupun sebagai salah satu dari dua bek tengah, ia tampil mengesankan berkat kekuatannya dalam duel udara dan ketenangannya saat menguasai bola.

Fleksibilitas taktiknya mengesankan di Milan

Setelah menimba ilmu di akademi Juventus dan mendapat pengalaman di level senior sebagai pemain pinjaman, bek tersebut memantapkan tempatnya di kasta tertinggi Italia selama memperkuat Genoa secara permanen. Penampilan itu meyakinkan AC Milan untuk membawanya ke San Siro pada 2025. Di sana, ia mencetak gol pertamanya untuk klub dalam musim debut yang solid.

Kini menjadi pemain timnas senior Belgia, De Winter melanjutkan perkembangan tersebut hingga menjadi andalan dalam skema pertahanan Amorim di Serie A dan Liga Europa. Memadukan kekuatan fisik dengan kemampuan teknik untuk membangun serangan dari belakang, ia menjadi starter dalam 10 dari 11 laga pembuka timnya di liga musim ini. Ia turut mencatatkan tiga laga tanpa kebobolan, membantu klub bertahan di posisi keempat klasemen, hanya terpaut empat poin dari pemuncak klasemen Lazio.

Iklan
Iklan

AC Milan punya posisi tawar yang kuat

Meski persaingan memperebutkan tempat di tim semakin ketat di Lombardy, sumber internal mengindikasikan bahwa pemain berusia 24 tahun itu puas dengan kesempatan bermain regulernya dan tidak mendesak untuk meninggalkan San Siro. Setelah mengikat mantan pemain Genoa tersebut dengan kontrak jangka panjang hingga 2030, petinggi klub memandangnya sebagai pilar utama proyek masa depan mereka dan tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjualnya.

Karena itu, klub Inggris mana pun yang berharap memboyongnya dari Italia harus mengajukan tawaran besar yang mampu menggoda klub raksasa Serie A tersebut sekaligus sang pemain.

Bursa transfer akan menguji keteguhan klub Italia itu

Meski De Winter secara terbuka kembali menegaskan komitmennya kepada Milan, besarnya minat dari klub-klub Liga Primer memastikan ia tetap menjadi target utama menjelang Januari dan musim panas mendatang. Para petinggi perekrutan klub-klub Inggris menghadapi tugas berat untuk meyakinkan pemain Belgia itu meninggalkan klub yang telah menunjukkan kepercayaan besar terhadap perkembangannya. Sementara itu, sang bek akan berfokus membantu tim asuhan Amorim yang berada di posisi keempat memangkas jarak empat poin dari pemuncak klasemen Serie A, Lazio, setelah jeda internasional.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

Lihat Profil Penulis