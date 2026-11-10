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Tottenham Hotspur dan Newcastle United terus memantau bek tengah AC Milan, Koni De Winter, seiring upaya mereka memperkuat lini pertahanan pada bursa transfer mendatang. Pemain tim nasional Belgia berusia 24 tahun itu menarik perhatian tim perekrutan sejumlah klub Liga Primer Inggris setelah mengukuhkan tempatnya sebagai pemain inti di San Siro di bawah asuhan pelatih kepala Ruben Amorim.

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Klub-klub Inggris pantau bek Belgia

Menurut TEAMtalk, pemandu bakat Tottenham dan Newcastle telah memantau De Winter dalam beberapa pekan terakhir, begitu pula dua klub Inggris lainnya, Leeds United dan Brentford. Meski Liverpool, Manchester United dan Chelsea juga disebut berminat, laporan tersebut menyatakan bahwa pemain Belgia itu hanyalah salah satu nama dalam daftar kandidat yang lebih luas bagi ketiga klub besar tersebut.

Nyaman bermain di sisi kanan formasi tiga bek maupun sebagai salah satu dari dua bek tengah, ia tampil mengesankan berkat kekuatannya dalam duel udara dan ketenangannya saat menguasai bola.

Fleksibilitas taktiknya mengesankan di Milan

Setelah menimba ilmu di akademi Juventus dan mendapat pengalaman di level senior sebagai pemain pinjaman, bek tersebut memantapkan tempatnya di kasta tertinggi Italia selama memperkuat Genoa secara permanen. Penampilan itu meyakinkan AC Milan untuk membawanya ke San Siro pada 2025. Di sana, ia mencetak gol pertamanya untuk klub dalam musim debut yang solid.

Kini menjadi pemain timnas senior Belgia, De Winter melanjutkan perkembangan tersebut hingga menjadi andalan dalam skema pertahanan Amorim di Serie A dan Liga Europa. Memadukan kekuatan fisik dengan kemampuan teknik untuk membangun serangan dari belakang, ia menjadi starter dalam 10 dari 11 laga pembuka timnya di liga musim ini. Ia turut mencatatkan tiga laga tanpa kebobolan, membantu klub bertahan di posisi keempat klasemen, hanya terpaut empat poin dari pemuncak klasemen Lazio.

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AC Milan punya posisi tawar yang kuat

Meski persaingan memperebutkan tempat di tim semakin ketat di Lombardy, sumber internal mengindikasikan bahwa pemain berusia 24 tahun itu puas dengan kesempatan bermain regulernya dan tidak mendesak untuk meninggalkan San Siro. Setelah mengikat mantan pemain Genoa tersebut dengan kontrak jangka panjang hingga 2030, petinggi klub memandangnya sebagai pilar utama proyek masa depan mereka dan tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjualnya.

Karena itu, klub Inggris mana pun yang berharap memboyongnya dari Italia harus mengajukan tawaran besar yang mampu menggoda klub raksasa Serie A tersebut sekaligus sang pemain.

Bursa transfer akan menguji keteguhan klub Italia itu

Meski De Winter secara terbuka kembali menegaskan komitmennya kepada Milan, besarnya minat dari klub-klub Liga Primer memastikan ia tetap menjadi target utama menjelang Januari dan musim panas mendatang. Para petinggi perekrutan klub-klub Inggris menghadapi tugas berat untuk meyakinkan pemain Belgia itu meninggalkan klub yang telah menunjukkan kepercayaan besar terhadap perkembangannya. Sementara itu, sang bek akan berfokus membantu tim asuhan Amorim yang berada di posisi keempat memangkas jarak empat poin dari pemuncak klasemen Serie A, Lazio, setelah jeda internasional.