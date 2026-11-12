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Liverpool, Chelsea, dan Manchester City telah menanyakan kemungkinan merekrut bek Tottenham, Pedro Porro, pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, klub-klub besar Liga Primer Inggris itu menghadapi tantangan berat untuk mendapatkan pemain timnas Spanyol tersebut, yang dilaporkan lebih memilih kembali ke La Liga di tengah ketertarikan Barcelona dan Real Madrid.

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Klub-klub besar Liga Primer incar bintang Tottenham

Liverpool, Chelsea, dan Manchester City telah mengajukan pertanyaan resmi mengenai Porro menjelang bursa transfer Januari, menurut TEAMtalk. Ketiga klub Liga Primer itu telah menghubungi pihak-pihak terkait untuk mengetahui apakah pemain berusia 27 tahun tersebut tersedia untuk transfer pada musim dingin. Porro menjadi pemain yang sangat diminati setelah tampil luar biasa bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia.

Chelsea tengah aktif mencari tambahan pemain di posisi bek sayap di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang Malo Gusto. Sementara itu, Manchester City dan Liverpool ingin memperkuat opsi pertahanan mereka di sisi kanan. Namun, Tottenham tidak akan mempermudah upaya rival-rival domestiknya untuk merekrut Porro.

Porro lebih memilih kembali ke Spanyol

Meski diminati sejumlah klub terbesar Inggris, Porro dilaporkan sangat ingin kembali ke La Liga. Bek sayap itu ingin kembali bermain di tanah kelahirannya, sebuah pukulan besar bagi klub-klub Liga Primer yang mengincarnya.

Madrid dan Barcelona sama-sama menunjukkan ketertarikan yang jelas kepada sang bek seiring upaya mereka mengamankan opsi jangka panjang di posisi bek kanan. Laporan menyebutkan bahwa Barcelona bahkan telah melakukan kontak langsung terkait kemungkinan transfer pada bulan lalu.

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Namun, Tottenham berada dalam posisi tawar yang sangat kuat. Kontrak Porro bersama klub London utara itu berlaku hingga 2031, dan Tottenham berniat menuntut biaya transfer yang memecahkan rekor dunia untuk bek sayap, melampaui £57 juta yang dibayarkan Paris Saint-Germain untuk Achraf Hakimi.

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Kaitan penting dengan transfer Ronald Araujo

Perebutan Porro memiliki sisi lain yang menarik dan melibatkan Liverpool serta Barcelona. Kemungkinan kepindahan bintang Tottenham itu ke Anfield bisa sangat bergantung pada negosiasi yang sedang berlangsung mengenai bek tengah Ronald Araujo.

Barcelona baru-baru ini membuka pembicaraan dengan Liverpool mengenai transfer permanen Araujo, yang saat ini menjalani musim sebagai pemain pinjaman di Anfield. Situasi ini menciptakan hubungan yang menarik antara rencana Liverpool memperkuat lini pertahanan dan upaya Barcelona merekrut bek kanan baru.

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Jika Liverpool berhasil menuntaskan transfer permanen pemain asal Uruguay itu, dana transfer yang diterima Barcelona dapat menempatkan klub tersebut dalam posisi finansial yang jauh lebih kuat untuk mengejar Porro.

Bagaimana kelanjutan masa depan Porro?

Meski transfer Araujo dan Porro saling berkaitan dalam bursa transfer saat ini, belum ada konfirmasi bahwa kedua kesepakatan itu terhubung secara resmi. Kesepakatan untuk mempermanenkan pemain pinjaman Barcelona tersebut tidak otomatis akan membuat bek Tottenham itu pindah.

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Bursa transfer Januari diperkirakan akan diwarnai persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangan Porro. Real Madrid dan Barcelona kemungkinan akan terus memantau situasi, mengingat sang pemain lebih memilih pindah ke Spanyol. Liverpool, Chelsea, dan Manchester City kini harus memutuskan apakah mereka bersedia memenuhi harga tinggi yang dipatok Tottenham. Tottenham hampir pasti akan bertahan pada tuntutannya, sehingga klub mana pun yang berminat harus mengeluarkan dana sangat besar untuk merekrut pemain tim nasional Spanyol tersebut.