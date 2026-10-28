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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALGetty Images
Adhe Makayasa
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Tottenham bersaing dengan Manchester United, Chelsea, dan Manchester City untuk mendapatkan bek kanan Villarreal Alex Freeman, sembari mengantisipasi kemungkinan kepergian Pedro Porro

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Tottenham Hotspur bergabung dengan empat klub besar Liga Primer yang memantau bek sayap Villarreal, Alex Freeman, setelah namanya melejit di sepakbola Spanyol tahun ini. Klub London utara itu aktif memantau opsi jangka panjang di posisi bek kanan di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan bek pilihan utama Pedro Porro selepas musim ini.

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Klub-klub besar Inggris pantau bek Amerika Serikat

Menurut TEAMtalk, para petinggi perekrutan Tottenham terkesan dengan bek berusia 22 tahun itu saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Porro, pemain timnas Spanyol. Baik Barcelona maupun Real Madrid ingin membawa bek sayap Tottenham itu pulang ke Spanyol pada 2027, dan sang pemain terbuka untuk kembali ke tanah airnya. Namun, pemandu bakat Manchester United juga baru-baru ini memantau Freeman, bersama perwakilan BlueCo selaku pemilik Chelsea dan City Football Group selaku induk perusahaan Manchester City.

Tahun penuh terobosan memicu minat klub-klub Liga Primer Inggris

Putra juara Super Bowl Antonio Freeman itu mengalami peningkatan karier yang pesat sejak meninggalkan klub Major League Soccer, Orlando City, menuju Spanyol pada Januari.

Dampak langsungnya di La Liga membuatnya mendapat panggilan perdana ke timnas senior Amerika Serikat pada Maret, sebelum Mauricio Pochettino memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia. Di turnamen tersebut, pemain muda itu tampil dalam kelima pertandingan dan mencetak gol dalam kemenangan atas Australia.

Sejak kembali membela klubnya untuk musim 2026-27, bek atletis itu telah tampil sembilan kali dan mencetak satu gol di La Liga, serta tampil tiga kali di Liga Champions dan sekali di Copa del Rey.

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Kontrak panjang lindungi klub Spanyol

Laporan itu menyebut klub-klub peminat dari Liga Primer Inggris tertarik pada kontribusi Freeman dalam menyerang, kemampuan fisiknya, serta kemampuannya tampil di panggung terbesar saat mereka mempertimbangkan tambahan pemain di posisi bek kanan.

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Bagi Tottenham, menyiapkan pengganti menjadi hal penting meski Porro masih menjadi sosok kunci di London utara untuk saat ini.

Namun, memboyong Freeman dari Estadio de la Ceramica tidak akan mudah setelah ia menandatangani kontrak enam tahun yang berlaku hingga 2032 saat kedatangannya pada Januari. Kontrak itu memberi Villarreal posisi tawar yang kuat.

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Bursa transfer Januari menjadi ujian awal

Meski Villarreal memiliki perlindungan kontrak yang kuat atas pemain berharganya itu, pendekatan resmi bisa datang paling cepat pada bursa transfer musim dingin mendatang jika performa apiknya berlanjut. Dengan pemandu bakat dari klub-klub terbesar Inggris rutin menghadiri pertandingannya, klub Spanyol itu menghadapi persaingan sengit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Sementara itu, Tottenham akan terus mempertimbangkan apakah akan bergerak pada Tahun Baru atau menunggu hingga situasi Porro lebih jelas pada musim panas mendatang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.