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Tottenham Hotspur bergabung dengan empat klub besar Liga Primer yang memantau bek sayap Villarreal, Alex Freeman, setelah namanya melejit di sepakbola Spanyol tahun ini. Klub London utara itu aktif memantau opsi jangka panjang di posisi bek kanan di tengah meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan bek pilihan utama Pedro Porro selepas musim ini.

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Klub-klub besar Inggris pantau bek Amerika Serikat

Menurut TEAMtalk, para petinggi perekrutan Tottenham terkesan dengan bek berusia 22 tahun itu saat mereka bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Porro, pemain timnas Spanyol. Baik Barcelona maupun Real Madrid ingin membawa bek sayap Tottenham itu pulang ke Spanyol pada 2027, dan sang pemain terbuka untuk kembali ke tanah airnya. Namun, pemandu bakat Manchester United juga baru-baru ini memantau Freeman, bersama perwakilan BlueCo selaku pemilik Chelsea dan City Football Group selaku induk perusahaan Manchester City.

Tahun penuh terobosan memicu minat klub-klub Liga Primer Inggris

Putra juara Super Bowl Antonio Freeman itu mengalami peningkatan karier yang pesat sejak meninggalkan klub Major League Soccer, Orlando City, menuju Spanyol pada Januari.

Dampak langsungnya di La Liga membuatnya mendapat panggilan perdana ke timnas senior Amerika Serikat pada Maret, sebelum Mauricio Pochettino memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia. Di turnamen tersebut, pemain muda itu tampil dalam kelima pertandingan dan mencetak gol dalam kemenangan atas Australia.

Sejak kembali membela klubnya untuk musim 2026-27, bek atletis itu telah tampil sembilan kali dan mencetak satu gol di La Liga, serta tampil tiga kali di Liga Champions dan sekali di Copa del Rey.

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Kontrak panjang lindungi klub Spanyol

Laporan itu menyebut klub-klub peminat dari Liga Primer Inggris tertarik pada kontribusi Freeman dalam menyerang, kemampuan fisiknya, serta kemampuannya tampil di panggung terbesar saat mereka mempertimbangkan tambahan pemain di posisi bek kanan.

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Bagi Tottenham, menyiapkan pengganti menjadi hal penting meski Porro masih menjadi sosok kunci di London utara untuk saat ini.

Namun, memboyong Freeman dari Estadio de la Ceramica tidak akan mudah setelah ia menandatangani kontrak enam tahun yang berlaku hingga 2032 saat kedatangannya pada Januari. Kontrak itu memberi Villarreal posisi tawar yang kuat.

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Bursa transfer Januari menjadi ujian awal

Meski Villarreal memiliki perlindungan kontrak yang kuat atas pemain berharganya itu, pendekatan resmi bisa datang paling cepat pada bursa transfer musim dingin mendatang jika performa apiknya berlanjut. Dengan pemandu bakat dari klub-klub terbesar Inggris rutin menghadiri pertandingannya, klub Spanyol itu menghadapi persaingan sengit untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Sementara itu, Tottenham akan terus mempertimbangkan apakah akan bergerak pada Tahun Baru atau menunggu hingga situasi Porro lebih jelas pada musim panas mendatang.