Ada mimpi yang tidak berakhir begitu seseorang pensiun dari sepakbola, melainkan berubah wujud dan memulai perjalanan baru untuk mewujudkannya. Inilah yang dialami Fernando Torres, mantan bintang Atletico Madrid dan Timnas Spanyol, yang beralih dari mengejar kejayaan di dalam lapangan hijau menuju upaya menorehkan namanya di bangku cadangan.

Torres percaya bahwa mimpi menjadi kenyataan ketika seseorang mengabdikan dirinya untuk itu, mengejar apa yang diinginkannya dengan tekad dan semangat, dan prinsip inilah yang tampaknya menuntun fase barunya. Mimpi kali ini bukan tentang mencetak gol atau mengangkat trofi, melainkan tentang membangun sosok kepelatihan yang khas, dan mencapai level tertinggi di dunia kepelatihan, dengan memanfaatkan pengalaman dari sekelompok besar pelatih yang pernah bekerja bersamanya sepanjang kariernya.

Dan di Atletico Madrid, "El Nino" telah benar-benar mulai meletakkan fondasi pertama bagi proyek kepelatihannya, berusaha membentuk filosofinya sendiri, sembari mempertahankan hal terbaik yang ia pelajari dari setiap pelatih yang meninggalkan jejak dalam kariernya. Namun, kendati sibuk dengan kepelatihan, masih ada mimpi-mimpi lain yang lebih sederhana, tetapi tidak kalah menggebu, dan yang paling utama adalah Derby Madrid.

Torres kembali ke derby, tetapi dengan mata seorang suporter

Fernando Torres akan hadir di tribun Stadion "Metropolitano" untuk menyaksikan Derby Madrid pada hari Minggu, sebagaimana biasa ia lakukan setiap kali keadaan mengizinkan, kali ini berusaha mengesampingkan sosok pelatih dan kembali menjadi seorang suporter yang mencintai Atletico Madrid.

Torres berkata tentang momen-momen ini: "Ketika saya pergi ke Stadion Metropolitano, saya berusaha mengenakan syal suporter Atletico Madrid dan menikmati menonton tim. Saya berusaha untuk tidak terlalu menganalisis banyak hal, melainkan hanya pergi untuk menonton tim saya, untuk mendukungnya, untuk berada bersama para suporter saya, dan untuk merasakan semangat. Saya berusaha melupakan sosok pelatih sejenak. Ini hal yang tak terhindarkan, tetapi saya berusaha."

Dan tugas ini tampak sulit bagi seorang pria yang telah menghabiskan bertahun-tahun dalam sepakbola, di mana analisis dan pemikiran atas detail telah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, di hari derby ia berusaha meninggalkan semua itu di belakang, dan menghayati pertandingan sebagai seorang suporter sebelum apa pun yang lain.

Dan bertahun-tahun silam, ada seorang bocah kecil yang berjalan di lorong-lorong Atletico Madrid dan bermimpi mencapai puncak tertinggi dalam sepakbola. Dan hari ini, sang juara dunia kembali menapaki langkahnya di dalam klub yang sama, tetapi dari posisi yang benar-benar berbeda.

Dan hal yang paling erat menghubungkan Torres dengan masa lalunya adalah pelindung tulang kering yang ia kenakan saat pertandingan pertamanya bersama Atletico Madrid melawan Leganes di Stadion Vicente Calderon, yang masih ia simpan dan ia bawa di bawah lengannya, seolah sebuah kenang-kenangan yang menghubungkan mimpi lama dan ambisi baru.

Kali ini, Torres tidak mencari kejayaan sebagai pemain, melainkan berupaya membentuk dirinya sebagai pelatih, dan mengukuhkan gaya serta karakternya sendiri, dengan memanfaatkan warisan panjang yang ia bangun di dalam maupun di luar lapangan.

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Dan mengenai gaya yang ingin ditampilkan oleh tim-timnya, Torres menjelaskan bahwa ia menginginkan tim yang mencerminkan jenis sepakbola yang ia sukai untuk ditonton, seraya menyebutkan bahwa ia lebih menyukai gaya yang berani, dinamis, dan langsung.

Ia berkata: "Saya ingin tim-tim saya menyerupai apa yang saya suka tonton di televisi. Saya menyukai tim yang berani, dinamis, langsung, yang menyerang dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya, yang mengusung gaya bermain modern dan berubah-ubah, dan yang mampu menyerang sekaligus bertahan, serta yang menyuguhkan aksi terus-menerus sepanjang pertandingan."

Ia menambahkan kepada surat kabar Spanyol "Marca": "Saya rasa ini cara yang luar biasa untuk terhubung dengan pilar utama lain dalam sepakbola, yaitu para suporter. Ketika para suporter menonton pertandingan dan berdiri dari tempat duduk mereka berulang kali, dan aksi terus berlangsung dengan cepat, mereka sangat tertarik padanya, terutama bersama Atletico Madrid."

Dan melalui kata-kata ini, tampak sebagian ciri yang ingin dibangun Torres untuk identitas kepelatihannya; sepakbola menyerang dan dinamis, yang bertumpu pada keberanian dan kecepatan transisi, serta tidak lepas dari relasi dengan para suporter dan gelora semangat yang tercipta dari pertandingan.

Mourinho, Simeone, dan Klopp: siapa yang meninggalkan jejaknya pada Torres?

Torres tidak memulai perjalanan kepelatihannya dari nol, sebab ia menyimpan dalam ingatannya berbagai pengalaman bersama sejumlah besar pelatih dari mazhab yang berbeda-beda, setelah ia bermain di bawah kepemimpinan nama-nama besar di Spanyol, Inggris, dan Eropa.

Dan ketika ditanya tentang buku atau panduan kepelatihan yang ia letakkan di meja samping tempat tidurnya, Torres berbicara tentang daftar panjang pelatih yang darinya ia belajar sepanjang kariernya.

Ia berkata: "Saya beruntung karena pernah bekerja dengan beberapa pelatih hebat, bahkan sebelum saya berpikir untuk menjadi pelatih. Saya akan banyak belajar dan mencatat, tetapi saya bersama Luis, yang sangat berpengaruh terhadap saya, lalu bersama Vicente di timnas, dan semua pelatih yang pernah bekerja bersama saya di Atletico Madrid."

Ia melanjutkan: "Kemudian saya pergi ke Inggris bersama Rafa Benitez, seorang pelatih yang sangat berpengaruh terhadap saya, lalu Ancelotti, kemudian Mourinho, dan Simeone... Saya pernah bekerja dengan beberapa pelatih hebat, tetapi saat itu saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pelatih sendiri."

Ia menjelaskan: "Saya rasa saya menyerap sedikit dari masing-masing mereka, dan belajar dari mereka semua, tetapi begitu saya fokus pada keinginan untuk menjadi pelatih, saya melihat bahwa Jurgen Klopp adalah orang yang meninggalkan jejak yang sesungguhnya pada diri saya."

Dan dengan demikian, tampaknya Torres tidak memandang kariernya sebagai pemain sekadar perjalanan yang penuh kenangan, melainkan sebagai sebuah sekolah kepelatihan yang utuh, yang selama itu ia mengumpulkan gagasan dan pengalaman dari berbagai pelatih, sebelum ia mulai merumuskan ulang semuanya agar sesuai dengan karakternya.

Atletico di antara mata suporter dan pelatih

Kehadiran Torres di Stadion "Metropolitano" menempatkannya di hadapan persamaan yang berbeda. Di satu sisi ia adalah suporter yang mencintai Atletico, dan di sisi lain ia adalah pelatih muda yang kesulitan menghentikan pikirannya dari menganalisis apa yang terjadi di dalam lapangan. Namun, Torres berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan kedua peran itu.

Ia berkata: "Ketika saya pergi ke Stadion Metropolitano, saya berusaha mengenakan syal suporter Atletico Madrid dan menikmati menonton tim. Saya berusaha untuk tidak terlalu menganalisis banyak hal, melainkan hanya pergi untuk menonton tim saya, untuk mendukungnya, untuk berada bersama para suporter saya, dan untuk merasakan semangat. Saya berusaha melupakan sosok pelatih sejenak. Ini hal yang tak terhindarkan, tetapi saya berusaha."

Dan menyoal Derby Madrid, Torres ditanya apakah Atletico Madrid layak memasuki pertandingan sebagai kandidat yang paling diunggulkan, terutama setelah tim itu menderita dalam pertandingan-pertandingan derby selama masa ia menjadi pemain lebih daripada yang dialaminya saat ini.

Namun, Torres menolak masuk ke dalam permainan pengunggulan, seraya menegaskan bahwa yang terpenting bagi Atletico adalah kondisi mental yang tengah dijalani tim saat ini.

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Ia berkata: "Saya tidak pernah suka mengunggulkan segala sesuatu. Siapa tim yang diunggulkan menang? Saya rasa apa yang dimiliki Atletico Madrid hari ini adalah semangat untuk pertandingan dan keyakinan atas kemampuan mereka untuk menang. Ini perubahan besar dibandingkan waktu yang lalu."

Dan alih-alih berbicara tentang keunggulan secara teoretis, Torres berfokus pada semangat dan keyakinan yang menyelimuti Atletico menjelang menghadapi tetangganya, Real Madrid.

Torres berpendapat bahwa Atletico Madrid saat ini berbeda dari tim yang ada pada musim lalu, terutama di tengah perubahan besar yang terjadi pada skuadnya.

Ia berkata: "Saya tahu ada banyak perekrutan, dan beberapa kepergian yang penting, dan bahwa mereka tengah melalui fase pertumbuhan yang jelas. Sulit memprediksi susunan pemain inti hari ini, misalnya. Mereka memiliki moral yang tinggi, dan tim yang hebat."

Dan ucapan Torres mengisyaratkan bahwa tim itu masih dalam fase membangun dan membentuk identitas baru, di tengah perubahan yang dialami skuadnya, dan hal ini membuat penilaian akhir atas levelnya sebagai sesuatu yang membutuhkan lebih banyak waktu.

Mourinho di Real Madrid: kepemimpinan yang berbeda

Dan ketika pembicaraan beralih ke Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, Torres berbicara tentang pelatih Portugal itu dari sudut pengetahuannya yang lampau tentangnya, seraya menyebutkan bahwa hal yang paling menonjol darinya, dalam pandangannya, adalah kemampuan kepemimpinannya di dalam ruang ganti.

Ia berkata: "Saya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tim ini. Saya mengenal Mourinho sebagai pemimpin yang ulung di dalam ruang ganti. Kemampuan kepemimpinan inilah yang paling menonjol darinya."

Ia menambahkan: "Dan sekarang, saya bukan bagian dari tim, jadi hal itu tidak terlihat jelas. Kita melihat pelatih yang lebih matang; saya yakin ia pandai mengelola kelompok, dan saya rasa itu sesuatu yang sangat penting bagi ruang ganti."

Dan dengan demikian, dalam penilaiannya terhadap Mourinho, Torres berfokus pada sisi kepemimpinan dan pengelolaan kelompok, yang merupakan salah satu ciri yang ia katakan telah ia rasakan sendiri selama masa ia bekerja di bawah kepemimpinan pelatih Portugal itu.

Dan mengenai pendapatnya tentang Real Madrid saat ini, Torres mengakui bahwa ia tidak menonton banyak pertandingan tim itu musim ini, tetapi ia menyebutkan bahwa gambaran yang ia lihat menegaskan bahwa klub itu memiliki sekelompok pemain istimewa.

Ia berkata: "Saya tidak menonton banyak pertandingannya. Sejujurnya, saya tidak menonton banyak pertandingan sepakbola tahun ini, tetapi saya menonton banyak pertandingan Barcelona karena itu pertandingan yang menakjubkan."

Ia menambahkan: "Tentu saja, saya menonton semua pertandingan Atletico, dan melalui apa yang saya saksikan dari Real Madrid, jelas bahwa mereka memiliki pemain-pemain hebat, dan ketika pertandingan tampak akan kalah, mereka justru memenangkannya. Seperti biasa."

Apakah Barcelona kandidat terkuat?

Dan ketika Torres ditanya apakah Barcelona seharusnya menjadi kandidat yang paling diunggulkan, ia juga menolak melontarkan penilaian dini, seraya menegaskan bahwa musim masih di awal, dan bahwa jalan di depan semua tim masih panjang.

Ia berkata: "Kita baru di awal perjalanan saja. Musim ini sangat panjang, ada cedera, dan seribu kemungkinan bisa terjadi... Saya rasa hari ini ia adalah salah satu tim dengan performa terbaik di Eropa, tanpa keraguan, tetapi perjalanannya masih panjang."

Dan ucapan Torres mencerminkan keinginannya untuk menghindari penilaian dini, khususnya di musim panjang yang selama itu peta kekuatan bisa berubah akibat cedera, hasil, dan perkembangan tim.

Dan seiring pembicaraan mendekati final Liga Champions Eropa, yang akan digelar di Stadion "Metropolitano", Torres ditanya apakah itu merupakan hal yang baik atau buruk bagi Atletico Madrid.

Namun, pemain sekaligus pelatih muda itu menyikapi hal tersebut dari sudut yang berbeda, seraya menegaskan bahwa klub itu telah lebih siap untuk berbicara terus terang tentang ambisinya, tanpa membiarkan hal itu memengaruhi masa kini.

Ia berkata: "Saya rasa Atletico kini menjadi, dan saya berharap ini berlanjut, lebih berani dalam membahas berbagai hal secara terus terang. Ketika pertanyaan-pertanyaan ini diajukan, sebagian orang tampak takut menjawabnya karena kita menciptakan situasi yang tidak nyaman."

Ia menambahkan: "Kita, sebagai suporter, harus menghadiri pertandingan sembari mendambakan kemenangan tim. Namun, kita tidak akan memikirkan sesuatu yang akan terjadi di bulan Mei karena perjalanannya masih panjang."

Dan Torres menutup pembicaraannya dengan pesan yang jelas tentang menyikapi musim ini langkah demi langkah, ia berkata: "Ketika tiba waktu pertandingan Liga Champions Eropa berikutnya, kita akan menghadapinya, persis seperti kita akan menghadapinya pada hari Minggu mendatang."

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