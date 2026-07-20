Torres setelah mendapat kritik: Nilai pasar saya kembali ke 47 juta... dan Messi turut memicu ketegangan

Ferran Torres, penyerang Barcelona, mencetak gol penentu kemenangan bagi tim nasional Spanyol dalam final Piala Dunia 2026 melawan Argentina.

Nama Torres akan tercatat dalam sejarah sepak bola Spanyol sebagai sosok yang mempersembahkan bintang kedua bagi Spanyol.

Ferran Torres mengulangi apa yang dilakukan Andres Iniesta pada tahun 2010, di mana penyerang Barcelona itu memanfaatkan umpan yang disiapkan oleh Niko Williams di tiang jauh, untuk menembus pertahanan Argentina dan mempersembahkan gelar Piala Dunia bagi negaranya.

“Surat Kabar Sport” memuat pernyataan Torres setelah pertandingan, di mana ia menegaskan bahwa meskipun mendapat banyak kritik sepanjang turnamen, ia selalu sangat yakin dengan kemampuannya untuk mencetak gol yang akan membawa Spanyol mengangkat trofi Piala Dunia.

Torres berkata, “Saya menerima banyak kritik sepanjang Piala Dunia, tetapi takdir sudah ditulis, dan alhamdulillah, takdir selalu memberi saya kekuatan untuk terus berjuang.”

Ia menjelaskan bahwa kehadiran Lionel Messi di barisan tim nasional Argentina membuat tugas tersebut semakin sulit, meskipun tim nasional Spanyol menunjukkan keunggulan baik di dalam maupun di luar lapangan.

Dia menambahkan, “Semua pertandingan final memang sulit, tetapi ketika Messi ada di tim lawan, hal itu tentu menimbulkan sedikit ketegangan. Namun demikian, kami tetap percaya pada diri sendiri.”

Ia juga menyoroti betapa beratnya perjuangan yang harus dilalui timnas Spanyol untuk memenangkan pertandingan, yang berlangsung hingga detik-detik terakhir.

Penyerang Barcelona itu, yang terpilih sebagai pemain terbaik di final, menegaskan bahwa gol kemenangan tersebut bukan miliknya sendiri, melainkan milik seluruh rakyat Spanyol.

Dia menegaskan, “Gol ini milik 47 juta orang… Itu sudah ditakdirkan. Kami memang ditakdirkan untuk menang.”