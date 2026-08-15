Ferran Torres mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan resmi ke barisan Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung ini.

Ferran Torres menjadi transfer termahal kelima dalam sejarah Barcelona, setelah dirinya pindah ke "Parc des Princes" dengan mahar 50 juta euro.

Torres berkata, dalam pernyataan yang disorot oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Saya sangat senang memulai petualangan baru bersama klub ambisius seperti Paris Saint-Germain. Saya ingin berterima kasih kepada presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan pelatih Luis Enrique atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dengan tim ini, yang saya harap dapat saya bantu untuk meraih sebanyak mungkin gelar."

Ia menambahkan: "Memang benar bahwa sejak kami memenangi Piala Dunia, segalanya berjalan dengan sangat cepat. Kami nyaris tidak mendapatkan libur untuk mencernanya. Namun di dunia sepak bola segala sesuatunya berjalan secepat mungkin, dan kami memang harus fokus pada musim baru. Saya bergabung dengan tim ambisius dan saya harus tampil sesuai ekspektasi, membantu rekan-rekan saya semaksimal mungkin, dan juga berusaha memberikan banyak kebahagiaan bagi para suporter luar biasa ini."

Ferran tidak ragu, ketika ditanya tentang Luis Enrique, untuk menggambarkan sang pelatih sebagai "seperti seorang ayah di dunia sepak bola", seraya mengungkapkan harapannya agar ia mampu membalas kepercayaan tersebut melalui gol dan penampilan yang baik.

Ia melanjutkan: "Ketika saya mendapatkan kesempatan berlatih bersamanya di tim nasional, ia selalu menaruh kepercayaan besar kepada saya. Hari ini, mendapatkan kesempatan untuk kembali berlatih di bawah kepemimpinannya membuat saya penuh semangat dan sangat bersemangat untuk menjalani proyek ini. Saya rasa ia adalah pelatih yang tahu betul cara mengarahkan seorang pemain, memahaminya, dan memercayainya, bahkan ketika sang pemain sendiri belum sepenuhnya memercayai hal itu. Ia tahu cara memotivasimu untuk menampilkan yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang sangat positif, dan yang terpenting, ia tahu cara mengeluarkan seluruh potensimu."

Ia menutup: "Saya ingin kembali meraih semua gelar yang mungkin, membahagiakan warga Paris, mencetak banyak gol, memberikan banyak umpan menentukan, dan yang terpenting, melanjutkan rangkaian kemenangan ini."