Pernyataan terbuka yang dilontarkan Ferran Torres selama turnya di Amerika Serikat memicu kemarahan luas di dalam tubuh klub Barcelona, setelah penyerang Spanyol itu mengumumkan bahwa dirinya tidak akan memperpanjang kontrak kecuali mendapatkan penghargaan yang sesungguhnya dari klub, dalam sebuah tantangan terbuka yang dinilai oleh pihak Katalan tidak pantas dari segi waktu maupun tempat.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona hingga saat ini belum menerima informasi resmi apa pun terkait ketertarikan Paris Saint-Germain terhadap sang pemain, dan klub sudah memberitahukan kepada agen-agen Ferran mengenai niatnya untuk memperpanjang kontrak mulai September mendatang, seraya menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah pada strategi tekanan apa pun yang dijalankan oleh pemain atau lingkungannya.

Sesuai dengan rencana yang telah disusun klub Katalan, perpanjangan kontrak sang penyerang akan bersifat konservatif tanpa kenaikan gaji apa pun, dan rencana ini tidak akan diubah seberapa besar pun tekanan dari luar, dengan penegasan bahwa sang pemain bebas untuk pergi jika ada tawaran yang adil bagi semua pihak.

Yang secara khusus memicu ketidaksenangan manajemen Barcelona adalah bahwa Ferran, yang sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan manajemen olahraga klub, justru memilih media sebagai mimbar untuk menyampaikan pesan-pesan menantangnya, di mana ia menyatakan adanya tawaran yang diajukan kepadanya, setidaknya dari Paris Saint-Germain, sembari menyiratkan bahwa dirinya tidak cukup dihargai oleh klub Katalan.

Tampaknya Ferran Torres mengetahui adanya ketertarikan sejumlah klub terhadap dirinya, tetapi ia terlebih dahulu ingin mendengar tawaran Barcelona untuk memahami proposal finansial dan olahraga sebelum mengambil keputusan akhirnya, sementara klub baru akan mengaktifkan tawaran ini mulai September, meskipun negosiasi akan segera dimulai dengan data yang terperinci.

Untuk saat ini, Barcelona memutuskan untuk tidak mengambil langkah apa pun atau meminta penjelasan dari sang pemain, dan menunggu ia terlebih dahulu memperjelas sikapnya, meskipun secara internal sudah jelas bahwa sang penyerang bukanlah pemain strategis untuk masa depan, sehingga pintu tetap terbuka bagi kepergiannya.

Pertanyaan terpenting bagi Barcelona adalah apakah benar-benar ada tawaran nyata dari Paris Saint-Germain, atau klub lain mana pun, di mana keraguan penuh menyelimuti internal klub sampai terbukti sebaliknya.

Klub Katalan sudah menerima risiko kepergian sang pemain sebagai pilihan dari dua keburukan yang lebih ringan, sebab mereka sama sekali tidak ingin membiarkannya pergi secara gratis pada 2027 setelah menginvestasikan 55 juta euro untuknya saat ia bergabung dari Manchester City pada 2022, dan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka klub akan berusaha menjualnya pada musim panas ini.

Dari sudut pandang sang pemain, tampaknya Ferran Torres tidak bahagia di Barcelona karena alasan-alasan yang jelas, di mana pelatih Hansi Flick tidak menganggapnya sebagai pemain utama pada musim lalu meskipun penampilannya lebih baik daripada Robert Lewandowski di banyak periode, dan klub juga memperpanjang negosiasi perpanjangan kontraknya sementara telah menyelesaikan perpanjangan kontrak lain yang tampak tidak sedesak itu.