Paris Saint-Germain meraih kemenangan pertamanya di ajang Liga Prancis dengan kemenangan sulit atas tuan rumah Brest dengan skor tanpa balas, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Francis Le Blé sebagai penutup pekan keempat, dalam laga yang membawa perasaan khusus setelah penghormatan kepada Eric Roy yang meninggal dunia selama musim panas.

Paris Saint-Germain memasuki pertandingan dengan moral tinggi setelah kemenangan besar di Eropa atas Slovan Bratislava dengan skor 6-1, sementara Luis Enrique mengandalkan lini serang baru, dengan kehadiran Ferran Torres di posisi ujung tombak di samping Ousmane Dembélé dan Khvicha Kvaratskhelia.

Tim asal Paris tidak menunggu lama untuk membuka keunggulan, setelah Torres menjebol gawang Brest pada menit kelima, menyusul serangan yang diawali rangkaian tiga umpan yang dipimpin João Neves, sebelum Dembélé mengoper bola dengan tumitnya kepada Torres, yang melepaskan tembakan dari jarak sekitar 20 meter untuk memberi timnya keunggulan.

Paris menekan untuk memperbesar keunggulannya, tetapi kiper Brest, Sylvic, tampil gemilang menggagalkan upaya Dembélé dan Kvaratskhelia, sebelum kembali melakukan penyelamatan cemerlang menghadapi tembakan melengkung dari pemain asal Georgia itu pada menit ke-23.

Sebaliknya, Brest berusaha menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama, dan Mbock nyaris mencetak gol setelah tembakannya berubah arah, tetapi Matvey Safonov tampil gemilang dan menghalau bola, sebelum Paris menerima pukulan dengan keluarnya Achraf Hakimi karena cedera pada menit ke-39.

Safonov menjaga kemenangan Paris

Penampilan Brest membaik secara nyata setelah jeda, dan nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-50, ketika sebuah serangan berakhir dengan tembakan dari Doumbia yang membentur tiang gawang Safonov, di tengah tekanan yang meningkat terhadap pertahanan Paris.

Pada menit ke-52, wasit menganulir gol Brest yang dicetak Locko, karena adanya pelanggaran dari Warren Zaïre-Emery, sebelum Safonov kembali tampil gemilang dan menggagalkan sundulan keras dari Doumbia pada menit ke-57.

Paris Saint-Germain berusaha menggandakan keunggulannya, tetapi kiper Brest terus berdiri kokoh menghadapi upaya-upayanya, dan menggagalkan sundulan João Neves pada menit ke-69, kemudian melakukan penyelamatan hebat di tiang jauh hanya dua menit setelahnya.

Dengan masuknya Désiré Doué dan Magnes Akliouche, penampilan Paris sedikit membaik selama seperempat jam terakhir, tetapi Brest tetap menjadi tim yang lebih merepotkan pada menit-menit akhir, dan Mbock nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-88, tetapi Safonov terus tampil gemilang dan menyelamatkan gawangnya.

Paris Saint-Germain mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini di Liga Prancis, meski penampilannya tidak sepenuhnya meyakinkan, sementara Brest menerima kekalahan pertamanya musim ini setelah pertandingan di mana mereka menampilkan permainan yang kuat, dan tampil sepadan dengan acara yang digelar untuk mengenang Eric Roy.