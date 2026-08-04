Torres Ajukan Syarat Tegas kepada Barcelona soal Perpanjangan Kontrak

Penyerang Barcelona asal Spanyol, Ferran Torres (26 tahun), mengaitkan masa depannya bersama tim Catalan itu dengan sejauh mana klub mempertahankannya, seraya menjelaskan bahwa setiap pembicaraan perpanjangan kontrak akan bergantung pada perhatian yang ditunjukkan klub kepadanya.

Hal itu disampaikan Torres saat berbicara tentang masa depannya di tengah tur tim di Amerika Serikat dalam wawancara yang ia lakukan dengan media olahraga Amerika "Sportico".

Torres, yang berada dalam kondisi tenang mengenai statusnya dan masih terikat kontrak dengan klub, berkata: "Barcelona harus membuktikan bahwa mereka menginginkan saya. Mereka bisa datang untuk bernegosiasi, dan pada akhirnya, semuanya akan dibicarakan."

Penyerang Spanyol itu menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan minat klub-klub besar Eropa, terutama Paris Saint-Germain, dengan menganggap bahwa rumor semacam ini selalu menguntungkan pemain. Ia menyatakan: "Setiap kali tim-tim ini menginginkanmu, itu adalah hal yang baik."

Meski demikian, Torres menegaskan bahwa prioritasnya ada di Barcelona, seraya menekankan bahwa kontraknya saat ini memberinya ketenangan untuk menghadapi masa depan. Ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Saya memiliki kontrak dengan Barcelona. Memang benar bahwa dalam sepak bola kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tetapi bagian baiknya adalah karena saya memiliki kontrak, saya bisa menunggu dan mengambil keputusan sendiri."