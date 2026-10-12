Beberapa jam sebelum Galatasaray menjamu Barcelona dalam salah satu malam paling panas di Liga Champions, Lucas Torreira tampil untuk memanaskan suasana dengan pernyataan yang menyiratkan rasa hormat besar sekaligus ancaman yang lebih besar, sambil menegaskan bahwa timnya tidak akan meninggalkan identitas ofensif mereka meski menghadapi apa yang ia sebut sebagai "tim terbaik di dunia saat ini".

Lucas Torreira, gelandang Galatasaray yang akan menjamu Barcelona di Liga Champions, mengatakan dalam konferensi pers sebelum pertandingan: "Kami akan menghadapi tim terbaik di dunia saat ini", namun ia juga memperingatkan: "Kami tidak akan mengubah gaya bermain kami".

Torreira meyakini bahwa "untuk meraih kemenangan, kami harus menampilkan performa terbaik kami", dan ia percaya diri dengan peluang timnya di Istanbul.

Ia menambahkan: "Kami sudah terbiasa dengan hal itu; kami telah melakukannya di malam-malam Liga Champions. Tim ini telah membuktikan selama bertahun-tahun bahwa mereka adalah tim kuat yang tahu bagaimana menunjukkan jati dirinya saat menghadapi kesulitan dan melawan tim-tim besar seperti ini. Kami berharap bisa menjalani malam yang luar biasa".

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada suporter Galatasaray dengan mengatakan: "Penting bagi kami untuk mendapatkan dukungan suporter".

Bintang lini tengah asal Uruguay itu menegaskan bahwa motivasi sudah ada tanpa perlu kata-kata tambahan: "Kami memiliki motivasi besar; kadang-kadang kalian tidak membutuhkan banyak motivasi dalam pertandingan seperti ini. Kami yakin ini akan menjadi malam yang luar biasa, dan kami akan memberi suporter kami alasan untuk bersukacita".

Pesan peringatan untuk lini tengah Barcelona

Torreira secara khusus menyoroti titik kekuatan Barcelona dengan mengatakan: "Mereka memiliki pemain-pemain terbaik di lini tengah dan mereka berusaha menguasai pertandingan melalui penguasaan bola. Mereka berusaha menguras tenaga lawan sampai mereka bisa menyerang dan melukai lawan".

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan identitas Turki: "Kami akan mempersiapkan pertandingan ini dengan cara yang sama seperti kami bersiap menghadapi tim mana pun, bahkan jika itu Barcelona. Kami tidak akan mengubah gaya kami dalam bertahan secara ofensif, dan ketika kami merebut bola kembali, kami akan berusaha melukai mereka".







