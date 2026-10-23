Al Hilal menanti ujian berat menghadapi Al Qadsiah pada Jumat malam, dalam laga yang detail-detailnya bisa memainkan peran penting dalam perebutan puncak klasemen Liga Roshn Saudi untuk Profesional. Namun, pelatih asal Italia Simone Inzaghi memiliki kartu tambahan yang mungkin memberinya solusi berbeda, yaitu kembalinya sang kapten Salem Al Dawsari ke dalam perhitungannya setelah absen cukup lama akibat cedera.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Al Riyadiah", Salem kembali masuk ke dalam daftar Al Hilal pada laga menghadapi Al Hazm lalu, setelah pulih dari cedera lutut dan sendi kaki, hingga kembali tampil bersama tim usai periode menjauh dari lapangan. Meski partisipasinya hanya terbatas pada menit-menit akhir pertandingan, kembalinya ia merupakan langkah penting dalam perjalanan memulihkan kebugaran penuhnya.

Kembalinya "Sang Tornado" membuka pintu bagi sebuah pertanyaan penting menjelang laga melawan Al Qadsiah: apakah Inzaghi akan mengejutkan lawannya dengan memainkan Salem dalam susunan utama, atau terus memperlakukannya dengan hati-hati dan memberinya menit tambahan secara bertahap? Hingga kini, belum ada informasi pasti dari surat kabar "Al Riyadiah" yang menyebutkan sudah dipastikannya keputusan untuk memainkannya sejak awal menghadapi Al Qadsiah.

Baca juga: Angka menarik yang mendukung benteng Bono menghadapi badai Al Qadsiah

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Salem memiliki pengalaman besar dalam laga-laga krusial, selain itu kemampuannya untuk bergerak di antara lini, menciptakan peluang, dan masuk ke kotak penalti memberi Al Hilal opsi serangan yang berbeda, khususnya pada pertandingan yang membutuhkan solusi individu untuk memecah organisasi pertahanan lawan. Namun, memainkannya sebagai starter setelah kembali dari cedera panjang tetap merupakan keputusan yang terkait dengan penilaian staf teknis mengenai sejauh mana kesiapan fisiknya.

Di sisi lain, Inzaghi terbiasa mengandalkan trio Ollie Watkins, Crysencio Summerville, dan Gabriel Martinelli di lini depan, sesuai susunan pemain yang ia turunkan saat menghadapi Al Hazm. Kestabilan ini memberi pelatih asal Italia tersebut sejumlah opsi untuk memilih antara mempertahankan keharmonisan serangan atau melakukan perubahan yang memberi Salem kesempatan untuk kembali ke susunan utama.

Laga ini memiliki arti penting berlipat ganda karena perebutan puncak klasemen antara kedua tim, mengingat Al Qadsiah memasuki pertandingan dengan unggul satu poin atas Al Hilal, sementara tim yang terakhir memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Karena itu, kembalinya sang kapten Al Hilal pada momen yang sensitif ini bisa menjadi peluang untuk memperkuat opsi serangan, baik ia memulai pertandingan maupun menunggu di bangku cadangan hingga laga membutuhkan keterlibatannya.

Pertanyaan terpenting pun tersisa: apakah Inzaghi akan memberi "Sang Tornado" lampu hijau untuk memimpin serangan Al Hilal menghadapi Al Qadsiah, atau lebih memilih menyimpannya sebagai kartu truf di babak kedua? Yang pasti, kembalinya Salem memberi Al Hilal opsi tambahan, tetapi kepastian memainkannya sebagai starter membutuhkan penegasan dari staf teknis, dan hal itu belum bisa dianggap sebagai keputusan final hingga saat ini.