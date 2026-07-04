Torino, perpisahan Sazonov yang kontroversial: “Terima kasih atas segalanya, saya menyesal. Kita semua tahu siapa sebenarnya masalahnya”

Saba Sazonov mengucapkan selamat tinggal kepada Torino. Setelah statusnya sebagai pemain bebas kontrak sejak bulan Juli dari klub Granata, bek kelahiran 2002 ini mengalami masa-masa sulit selama di Italia, dengan sedikit kesempatan bermain baik di Toro maupun saat dipinjamkan ke Empoli, sebagian juga karena beberapa cedera. Setelah dicoret dan tidak lagi masuk dalam skuad, kini ia mengucapkan selamat tinggal kepada klub asal Cairo tersebut.





Di media sosial, ia mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukungnya yang kini telah menjadi mantan dengan postingan ini.

PESANNYA - “Terima kasih, Torino! Klub hebat, dengan sejarah yang kita semua kenal dan ingat. Saya senang pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih kepada Torino, kota yang telah menjadi rumah saya. Kepada para pendukung: kalian luar biasa! Kalian tahu bahwa saya selalu menjadi bagian dari kalian. Saya selalu terbuka dan jujur kepada kalian, sama seperti kalian terhadap saya. Saya menyesal tidak bisa memberikan yang terbaik di lapangan seperti yang saya harapkan, tidak bisa memberikan emosi dan kebahagiaan yang pantas kalian dapatkan. Namun, kita semua tahu mengapa hal ini terjadi dan siapa sebenarnya masalahnya. Kalian akan selalu ada di hati saya. Selalu, forza Toro!"