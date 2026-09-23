Suporter timnas Arab Saudi mengejutkan pemain mereka, Abdullah Al-Hamdan, dengan sebuah reaksi tak terduga, setelah penampilannya yang pucat pada laga pertama turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", melawan Kuwait.

Timnas Arab Saudi mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0, pada hari Rabu ini, di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam pekan pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Pada menit ke-83 laga, pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, memutuskan menarik keluar penyerangnya Abdullah Al-Hamdan dari pertandingan, dan memasukkan Firas Al-Buraikan sebagai penggantinya.

Ketika keluar dari lapangan, Al-Hamdan dikejutkan oleh suporter timnas Arab Saudi yang melontarkan cemoohan terhadapnya, sementara sebagian lainnya berusaha bertepuk tangan untuknya demi memberi semangat, dukungan, dan pembelaan.

Penyerang Al-Nassr itu menampilkan level yang biasa-biasa saja saat menghadapi Kuwait, di mana ia menyia-nyiakan lebih dari satu peluang matang di depan gawang, yang membuatnya menjadi sasaran kritik keras dari suporter timnas Arab Saudi.

Hal ini terjadi meskipun Al-Hamdan merupakan pencetak gol terbanyak pada edisi sebelumnya dari turnamen Teluk "Khaleeji 26", dengan koleksi 3 gol, sama dengan pemain Bahrain Mohammed Marhoon dan pemain Oman Issam Al-Subhi.