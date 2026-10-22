Ali Al-Bulaihi, bek Al-Shabab, menorehkan sejarah baru di Liga Roshn Saudi, setelah hengkang dari klub sebelumnya, Al-Hilal.

Al-Shabab bertandang ke markas Al-Fateh, di stadion Al-Fateh di Al-Ahsa, pada hari Kamis ini, dalam pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn.

Pada menit ke-31, Ali Al-Bulaihi mencetak gol kedua bagi Al-Shabab, setelah memanfaatkan bola muntah dari kiper Al-Fateh, lalu mengubahnya menjadi gol lewat sundulan kepala.

Bek asal Saudi itu tidak berhenti sampai di situ, karena ia mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi timnya pada menit ke-54, setelah mengubah bola umpan silang menjadi gol dengan kaki kirinya.

Menurut akun "Statistik Liga Roshn" di situs "X", ini merupakan kali pertama Ali Al-Bulaihi mencetak gol pada musim ini di kompetisi tersebut.

Berkat brace tersebut, Al-Bulaihi menjadi bek dengan torehan gol terbanyak dalam sejarah Liga Roshn Saudi dengan koleksi 22 gol, mengungguli pemain Aljazair Farouk Chafai yang mencetak 21 gol.

Perlu diingat bahwa 17 dari 22 gol yang dicetak bek Saudi itu sepanjang sejarah Liga Roshn tercipta bersama Al-Hilal, sementara ia mencetak satu gol bersama Al-Fateh, dan 4 gol bersama klub Al-Shabab.



