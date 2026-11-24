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Kapten Al Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, mengakhiri kutukan yang sudah berlangsung lama dan kini duduk di takhta tim Arab Saudi tersebut di Liga Champions Asia Elite, menggeser penyerang asal Maroko, Abderrazak Hamdallah.

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Al Nassr menjamu Al Sadd pada Selasa hari ini di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh , dalam laga matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Pada menit ke-12 pertandingan, Cristiano Ronaldo memperoleh hadiah penalti untuk Al Nassr setelah dilanggar di dalam kotak penalti.

Ronaldo maju sendiri sebagai algojo dan dengan apik menceploskan bola ke gawang pada menit ke-13 lewat tembakan keras ke sisi kanan kiper Meshaal Barsham.

Dengan demikian, bintang Portugal itu mematahkan kutukan yang membayanginya dalam mengeksekusi penalti bersama Al Nassr, yang bermula sejak awal musim ini.

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Ronaldo gagal mengeksekusi penalti pada laga klasik terakhir melawan rival tradisional Al Ahli, Jumat lalu, dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Liga Pro Saudi yang berakhir dengan kekalahan 1-3.

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Menurut lembaga statistik "Opta", Ronaldo gagal mengonversi dua penalti yang ia ambil sepanjang musim ini di Liga Pro Saudi. Sebelumnya, ia juga gagal mengeksekusi satu penalti saat Al Nassr menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, ketika berhadapan dengan kiper Marcin Bulka.

Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dieksekusi Ronaldo sepanjang musim lalu di Liga Pro Saudi, ketika ia berhasil mencetak 6 gol dari 8 penalti.

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Selain itu, ini menjadi kali pertama Ronaldo gagal mencetak gol dari dua penalti beruntun di Liga Pro Saudi sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.

Penalti terakhir yang berhasil dicetak Ronaldo bersama Al Nassr di Liga Pro Saudi terjadi pada 3 April lalu, saat timnya menang 5-2 atas Al Najma, sebelum ia kembali mencetak gol dari titik putih melalui Liga Champions Asia Elite.

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Gol yang dicetak bintang Portugal tersebut menjadi gol bersejarah baginya, karena menempatkannya di puncak daftar top skor sepanjang masa Al Nassr di Liga Champions Asia Elite.

Ronaldo kini telah mengoleksi 17 gol sepanjang kiprahnya bersama Al Nassr di Liga Champions Asia Elite, melampaui penyerang asal Maroko, Abderrazak Hamdallah, yang sebelumnya mencetak 16 gol untuk Al Nassr di kompetisi tersebut.

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Ronaldo juga mencapai gol ke-987 sepanjang kariernya, sehingga hanya terpaut 13 gol untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencetak 1.000 gol.

Gol ini merupakan gol kedua Ronaldo bersama Al Nassr di Liga Champions Asia Elite edisi musim ini, setelah golnya ke gawang Neftchi asal Uzbekistan pada matchday kedua fase liga, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Al Nassr 3-1.