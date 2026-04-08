Tony: Standar telah berubah secara bertahap... dan pelatih meminta kami untuk fokus pada Asia!

Penyerang asal Inggris Ivan Toney, bintang Al-Ahli Jeddah, melontarkan pernyataan keras setelah timnya bermain imbang 1-1 melawan klub Saudi Al-Fayha, pada Rabu malam dalam pertandingan putaran ke-29 Liga Roshen Saudi, menegaskan rasa marah dan ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit yang memengaruhi jalannya pertandingan dan hasil akhirnya.

Pernyataan Tony muncul setelah pertandingan yang kontroversial, di mana wasit menolak memberikan dua tendangan penalti yang jelas untuk Al-Ahli, yang mendorong sang pemain untuk mengungkapkan pandangannya secara terbuka dan mengkritik apa yang ia sebut sebagai "ketidakadilan wasit", sambil menegaskan komitmen dan tekadnya untuk terus memberikan performa terbaik bagi tim meskipun menghadapi kesulitan.

Tony mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "Thamaniya" Saudi setelah pertandingan: "Wasit mengabaikan dua penalti yang jelas, meskipun ia kembali menggunakan teknologi video, namun ia memutuskan untuk merampas hak Al-Ahli."

Dia menambahkan: "Wasit berkata kepada kami, 'Fokuslah pada Liga Champions Asia,' apakah ini hal yang wajar? Saya harap mikrofonnya merekam insiden ini, karena dia mengatakannya secara terbuka di hadapan semua orang."

Dia melanjutkan: "Wasit tidak fokus pada kami, dia memihak lawan-lawan kami dengan keputusan-keputusan aneh dan buruk. Saya tahu saya mungkin akan dihukum karena pernyataan ini, tapi inilah kenyataannya."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Adegan-adegan seperti itu dihitung secara wajar sepanjang musim, tetapi ketika kami memasuki babak penentuan, standar berubah."