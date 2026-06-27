Tony mengungkapnya: Tuchel membuatku tak berdaya di hadapan anakku!

Ivan Tony, penyerang tim nasional Inggris dan Al-Ahli Saudi, mengeluarkan pernyataan yang menarik, di mana ia membahas ketidakikutsertaannya bersama "Tiga Singa" di putaran final Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa putranya selalu menanyakan alasannya tidak ikut serta.

Tony masuk dalam skuad Timnas Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, setelah menjalani musim yang luar biasa bersama Al-Ahli, namun ia belum mendapat kesempatan bermain hingga saat ini, karena pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, lebih mengandalkan penyerang veteran Harry Kane.

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Tony mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris "Mirror": "Anakku bertanya kepadaku mengapa aku menempuh perjalanan sejauh ini dari Arab Saudi ke Amerika tetapi tidak bermain dalam pertandingan. Pertanyaan itu membuatku tak bisa menjawab, karena aku tidak mengendalikan kesempatan bermain; itu sepenuhnya keputusan pelatih."

Dia menambahkan sambil tertawa: “Aku bilang padanya, ‘Nak, ayahmu sedang menunggu kesempatan. Dia datang ke pertandingan dan latihan untuk melihat rekan-rekanku.’ Ketika dia datang untuk memelukku, dia tiba-tiba menjauh dan bertanya, ‘Di mana Rice dan Saka?’”

Tony merupakan salah satu penyerang Inggris terkemuka musim lalu, di mana ia menempati posisi runner-up daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen dengan 32 gol, serta memimpin Al-Ahli meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk edisi kedua berturut-turut, di samping gelar Super Cup domestik.



