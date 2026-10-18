Tony menambah masalah Al Ahli sebelum pertempuran melawan Al Feiha di Roshan

Al Ahli Saudi menerima kabar yang mengkhawatirkan menjelang laga berikutnya di Liga Roshn, setelah klub mengumumkan bahwa striker Inggris mereka, Ivan Toney, mengalami cedera pada sendi panggul saat sesi latihan pada Sabtu, sehingga statusnya untuk tampil pada pertandingan mendatang masih dinanti, menunggu hasil pemeriksaan medis yang akan menentukan jenis cedera dan tingkat keseriusannya.

Al Ahli bersiap menghadapi Al Feiha pada Senin malam, 19 Oktober, dalam lanjutan pekan ke-10 Liga Roshn Saudi, sebuah laga di mana tim berupaya melanjutkan rangkaian hasil positif setelah menang 4-0 atas Al Fateh pada pekan kedelapan.

Melalui akun resminya, Al Ahli menjelaskan bahwa Toney akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui detail cederanya, serta menentukan program pengobatan dan durasi pemulihan yang dibutuhkan, tanpa mengungkapkan hingga kini berapa lama waktu yang diperlukan striker Inggris itu untuk pulih dan kembali berlatih.

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Pertandingan berikutnya ALF Saudi Pro League 11.05 AHL

Cedera ini datang pada waktu yang sensitif, seiring berlanjutnya tekanan jadwal pertandingan domestik dan kontinental bagi tim, ditambah hasil yang naik turun serta minimnya kepercayaan terhadap pelatih kepala asal Belanda, Marino Pusic.

Toney merupakan salah satu senjata serang terpenting Al Ahli pada musim ini, setelah menampilkan level ketajaman yang mencolok sehingga menjadikannya elemen utama dalam perhitungan tim, berkat pergerakannya di dalam kotak penalti dan kemampuannya memanfaatkan peluang serta menuntaskan serangan. Absennya, jika benar terjadi, akan menempatkan tim kepelatihan di hadapan tantangan untuk menutupi pengaruh ofensifnya saat menghadapi Al Feiha.

Dari sisi angka, striker Inggris itu telah mencetak 11 gol dan menyumbang satu assist dalam penampilannya di Liga Roshn musim ini, menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak kompetisi.

Tim kepelatihan menanti hasil pemeriksaan medis untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menangani cedera Toney, apakah cukup dengan program pengobatan singkat atau membutuhkan periode pemulihan yang lebih panjang.



