Cara menonton Shanghai Port vs Buriram United menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 07.15

Shanghai Port menjamu Buriram United di AFC Champions League Elite, dengan klasemen Zona Timur menyajikan banyak hal yang patut dicermati.

Tim asuhan Kevin Muscat datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka mengalahkan Beijing Guoan 2-0 di Piala Tiongkok pada 20 November dan mencetak enam gol ke gawang Liaoning Tieren di Liga Super pada awal bulan ini.

Hasil klub Tiongkok itu di kompetisi kontinental lebih beragam. Shanghai Port menang 4-2 di kandang Newcastle Jets, tetapi kalah 3-2 dari Cong An Ha Noi sepekan sebelumnya. Konsistensi pun masih menjadi pertanyaan.

Buriram United, yang ditangani Mark Jackson, datang dengan rangkaian hasil yang lebih stabil, tetapi kurang meyakinkan. Hasil imbang melawan Kashima Antlers dan Gamba Osaka di kompetisi ini membuat mereka terus meraih poin, meski belum mencatat hasil yang menjadi titik balik.

Tim Thailand itu juga kalah 3-2 dari Sisaket United di Liga Thailand, pengingat bahwa pertahanan mereka bisa ditekan. Mereka kemudian menang 2-1 di kandang Ratchaburi FC pada 8 November untuk menstabilkan keadaan.

Buriram memiliki kenangan indah dari pertemuan terakhir, ketika mereka menang 2-0 di kandang dalam kompetisi ini setahun lalu. Shanghai Port ingin membalikkan hasil tersebut di hadapan pendukung sendiri.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini, termasuk waktu sepak mula, saluran TV, dan informasi live streaming.

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