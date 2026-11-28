Cara menonton Real Sociedad vs Sevilla menggunakan VPN

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Pratinjau Pertandingan

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 15.00 Reale Arena

Real Sociedad menjamu Sevilla di Reale Arena, San Sebastian, dalam laga LaLiga antara dua tim yang terpaut dua posisi di klasemen.

Tuan rumah datang dengan performa buruk. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo kalah 2-1 dari Crystal Palace di Liga Europa pada Kamis setelah sempat unggul lewat Mamadou Sarr, sebelum kartu merah Jon Martin mengubah jalannya pertandingan.

Sebelumnya, mereka kalah 3-2 dari Racing Santander di liga. Sociedad kini kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir dan ingin meraih hasil positif di kandang untuk menstabilkan keadaan.

Sevilla datang tanpa kekalahan dalam dua laga liga terakhir. Tim asuhan Luis Garcia bermain imbang 1-1 melawan Real Betis dalam laga derbi, dengan pemain jebolan akademi Kike Salas mencetak gol pada waktu tambahan untuk menyelamatkan satu poin.

Mereka tampil lebih baik dalam sebagian besar laga itu dan menciptakan banyak peluang. Pertanyaannya, mampukah mereka membawa hasrat menyerang tersebut ke San Sebastian?

Sociedad berada di posisi kelima dan Sevilla ketujuh, sehingga hasil pertandingan ini penting dalam perebutan tempat di kompetisi Eropa.

Berikut cara mengikuti pertandingan ini, beserta kabar tim dan performa yang perlu Anda ketahui sebelumnya.

Pilihan kanal TV dan streaming untuk Real Sociedad vs Sevilla tercantum di bawah ini. Gunakan tautan untuk menonton secara langsung jika siarannya tersedia di wilayah Anda.

Kabar tim & skuad