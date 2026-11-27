Cara menonton Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 27 Nov 2026 - 22.00 America First Field

Real Salt Lake menjamu Vancouver Whitecaps di America First Field, Salt Lake City, dalam laga Major League Soccer. Kedua tim kembali bertemu hanya beberapa hari setelah pertemuan terakhir mereka.

Tim asuhan Pablo Mastroeni datang dengan performa yang belum konsisten. Mereka kalah 2-0 di Vancouver pada 23 November, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Seattle Sounders.

RSL menempati peringkat kesembilan Wilayah Barat dan memenangi dua dari lima pertandingan terakhir. Kemenangan 2-1 atas LA Galaxy pada awal bulan ini menunjukkan bahwa mereka masih mampu meraih hasil positif melawan rival regional.

Vancouver datang dengan performa lebih baik. Tim asuhan Jesper Soerensen memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan memuncaki klasemen Wilayah Barat.

Dalam periode tersebut, Whitecaps mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga, termasuk saat menang 5-1 atas Seattle dan 4-1 atas San Diego FC. Mereka juga tidak kebobolan dalam dua pertandingan terakhir.

RSL ingin menghentikan rentetan lima kekalahan beruntun dari lawan ini. Vancouver memenangi seluruh lima pertemuan terakhir yang tercatat dalam data.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, tempat menonton, dan cara mengikuti pertandingan.

Kabar tim dan skuad