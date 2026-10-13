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Tak ada tempat untuk sentimen saat menghadapi Roma

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Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi perasaan ketika timnya bertandang ke Roma, Rabu besok, dalam Liga Champions.

Mourinho pernah menangani Roma dan memiliki hubungan istimewa dengan para suporter klub tersebut, yang ia bawa meraih gelar Liga Conference Eropa pada 2022, serta mencapai final Liga Europa pada musim berikutnya.

Mourinho mengatakan dalam konferensi pers hari ini: "Inter dan Roma adalah dua tim terkuat di Liga Italia. Dan sejak hasil undian mempertemukan saya dengan mereka, saya jadi sering mengikuti Liga Italia."

Ia melanjutkan: "Saya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk kembali (ke stadion Roma). Saya dalam kondisi seimbang, dan tidak diragukan bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin saya akan membiarkan perasaan saya berbicara sebelum atau sesudah pertandingan, tetapi selama permainan, tidak ada tempat bagi perasaan. Roma ingin menang, dan saya juga. Pada saat itu, emosi akan menghilang."

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Mengenai kunci kemenangan dalam pertandingan besok, Jose menjelaskan: "Menampilkan performa yang sangat baik. Hasil undian mempertemukan kami dengan dua tim terkuat di Italia langsung pada awal kompetisi. Pada pertandingan pertama, kami berhasil meraih tiga poin meski tanpa tiga pemain karena sanksi larangan bertanding, dan sekarang kami menghadapi Roma."

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Ia melanjutkan: "Ini tim yang kuat, dan termotivasi dengan kembalinya mereka ke ajang Liga Champions di Stadion Olimpico di tengah suporter yang memainkan peran nyata dan berpengaruh dalam pertandingan. Para suporter tidak hanya menonton, tetapi benar-benar ikut bermain. Dan untuk meraih poin, kami harus bermain dengan level yang sangat tinggi. Mereka lawan yang kuat dan sulit ditaklukkan."

Ia menambahkan: "Benar bahwa kami belum sampai pada tahap tekanan penentuan (pertandingan hidup atau mati) yang biasa terjadi di Liga Champions, tetapi kami memberi tekanan pada diri kami sendiri, karena kami ingin menang."





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Mourinho dan laga Villarreal

Real Madrid menang susah payah atas Villarreal dengan skor 1-0 pada ujian pertama tim setelah berakhirnya jeda internasional, dalam pekan kedelapan Liga Spanyol pada Sabtu malam lalu.

Mourinho tidak menghadiri konferensi pers setelah pertandingan Sabtu itu, menyusul dianulirnya gol penyerang Real Madrid Vinicius Junior dan pengusirannya dengan kartu merah langsung.

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Mourinho hari ini menerima pertanyaan soal laga Villarreal dan menjawab: "Tidak ada, tidak ada. Ini pertandingan Liga Champions. Saya tidak punya hal untuk dikatakan mengenai pertandingan Liga Spanyol."

Ia ditanya: apakah tekel-tekel keras di Liga Spanyol semakin sulit ditangani? Mourinho menjawab: "Saya rasa Anda tahu jawaban dari pertanyaan ini, meski Anda tidak ingin mengungkapkannya karena suatu alasan. Saya melihat media di Spanyol cenderung bekerja secara tidak langsung. Sangat sedikit pendapat yang terus terang dan tegas mengenai situasi-situasi yang tidak bisa diragukan."

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Ia menambahkan: "Ini adalah pertanyaan keempat atau kelima yang berkisar pada topik ini. Yang pasti, pers Italia lebih tertarik pada pertandingan. Kita akan bertemu hari Sabtu (para pewarta Spanyol), jadi mari kita beralih ke topik lain."

Mengenai apakah ia lebih percaya pada para pengadil di Liga Champions, ia menjawab: "Saya sudah berhadapan dengan segala jenis pengadil. Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah mengetahui nama pengadil, sebagai aturan umum, berpekan-pekan sebelum pertandingan, bukan hanya 24 jam sebelumnya. Itulah satu-satunya hal yang membuat saya khawatir. Selain itu, saya memiliki kepercayaan dan berharap semuanya berjalan baik bagi ketiga tim. Saya tidak menyimpan rasa dendam apa pun."

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Ia kembali ditanya: apakah Anda meninggalkan stadion dengan perasaan tidak puas pada hari Sabtu? Mourinho menjawab: "Saya sudah memberi tahu kolega Anda bahwa saya tidak ingin berkomentar soal itu, tetapi saya akan berusaha menjadikan ini kali terakhir saya menyentuh persoalan tersebut."

Ia menutup: "Saya mengajak Anda untuk menyaksikan hanya menit pertama pertandingan melawan Villarreal. Dan jika Anda mau, kita bisa membahasnya Sabtu depan. Menit pertama itu sudah cukup tanpa perlu penjelasan apa pun bagi siapa saja yang memahami sepak bola."