Cara menonton Manchester United vs Brentford dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 10.00 Old Trafford

Manchester United menjamu Brentford di Old Trafford pada Sabtu, 28 November, dalam laga Liga Primer saat United masih mencari jawaban atas persoalan mereka.

Mauricio Pochettino masih menanti kemenangan pertamanya sebagai manajer United. Kiprahnya dimulai dengan kekalahan 4-0 di markas Liverpool, disusul hasil imbang 2-2 melawan Sporting di Liga Champions pada Rabu.

Malam di Lisbon itu diwarnai dua penalti dalam rentang tiga menit, gol penyeimbang Sporting pada menit-menit akhir, dan kartu merah untuk Youri Tielemans. Bruno Fernandes mencetak dua gol, tetapi United pulang dengan satu poin yang mereka rasa seharusnya menjadi tiga.

Senne Lammens mendapat sorotan setelah melakukan kesalahan di Portugal. Pochettino secara terbuka membela penjaga gawangnya dan mengatakan lini pertahanan juga harus memikul sebagian tanggung jawab.

Brentford datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Keith Andrews mengalahkan Everton 4-0 pada Senin dan berada di peringkat keenam klasemen, sementara United menempati posisi ke-19.

Leny Yoro dapat bermain setelah banding United atas kartu merahnya di Anfield dikabulkan. Komisi independen memutuskan bahwa kartu merah tersebut merupakan kesalahan yang jelas.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, cara mengikuti pertandingan, dan apa yang bisa diharapkan di Old Trafford.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan streaming langsung untuk laga ini saat ini belum tersedia. Detail siaran akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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