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TONTON: Landon Donovan, ikon Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT), menjadi tamu di acara The Late Run bersama Chad Ochocinco USA World Cup L. Donovan

Landon Donovan bergabung dengan Ocho dan Raheem di acara *The Late Run* untuk mengenang kembali kariernya yang dibangun jauh dari sorotan publik. Ia mengenang keputusannya meninggalkan rumah untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada usia 16 tahun, perjuangannya menjual tiket MLS, cuti untuk pemulihan kesehatan mental pada tahun 2012, penolakan Klinsmann dalam Piala Dunia, pertemuannya dengan Messi dan Ronaldo, pengaruh Beckham terhadap MLS, masalah "pay-to-play" yang mengancam sepak bola AS, serta mengapa Piala Dunia yang diselenggarakan di kandang sendiri dapat mengubah segalanya.