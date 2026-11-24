Cara menonton Kuwait SC vs Al-Wahda menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 11.00

Kuwait SC menjamu Al-Wahda dalam laga Grup A Liga Champions AFC 2 yang mempertemukan tim peringkat kedua dengan pemuncak grup. Lokasi dan waktu kick-off belum dikonfirmasi.

Kuwait SC datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan kandang 7-0 atas Al-Salibikhaet dan kemenangan tandang 6-2 atas Al-Tadhamon di Divisi 1.

Dalam laga terakhirnya, mereka menang 3-0 di kandang Al Sahel pada 8 November. Namun, hasil mereka di kompetisi kontinental lebih beragam. Mereka kalah 3-2 dari Nasaf Qarshi pada 4 November setelah memenangi pertemuan pertama 1-0.

Al-Wahda memimpin grup, tetapi laju mereka belakangan lebih tenang. Mereka bermain imbang dalam dua laga terakhir di ADNOC Pro League, yakni 0-0 melawan Al-Ain dan 1-1 melawan United FC pada 21 November.

Tim asal Uni Emirat Arab itu kalah 2-1 dari Al Khalidiyah pada 4 November setelah memenangi laga pertama dari dua pertemuan tersebut dengan skor yang sama. Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertandingan lainnya dalam rangkaian itu.

Kedua tim sudah bertemu musim ini. Al-Wahda menang 3-2 dalam pertemuan pertama pada September, sehingga Kuwait SC punya hasil yang ingin mereka balas.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini, termasuk waktu kick-off dan informasi streaming.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan streaming untuk Kuwait SC vs Al-Wahda saat ini belum tersedia. Halaman ini akan diperbarui segera setelah detail siaran dikonfirmasi.

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