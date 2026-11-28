Cara menonton Deportivo de A Coruna vs Barcelona dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 10.15 Abanca-Riazor

Barcelona bertandang ke Abanca-Riazor di La Coruna pada Minggu untuk menghadapi Deportivo de A Coruna di LaLiga. Pemuncak klasemen itu menghadapi tim promosi yang berada di posisi ke-12.

Performa Deportivo tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Mereka kalah 3-1 dari Deportivo Alaves pada laga liga sebelumnya dan meraih dua kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Tim tuan rumah memiliki sosok yang tidak asing di lini depan. Pierre-Emerick Aubameyang, mantan penyerang Barcelona, mencetak gol pada masing-masing dari lima pekan pertandingan pertama Deportivo di LaLiga dan diperkirakan menjadi starter melawan mantan klubnya.

Barcelona datang dengan performa bagus setelah menang 4-1 di kandang Sabah dalam laga Liga Champions pada Rabu. Anthony Gordon mencetak dua gol di Baku dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions Pekan Ini berkat penampilannya.

Tim asuhan Hansi Flick juga memenangi lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 3-2 atas Villarreal di liga. Setelah itu, mereka akan menjamu Manchester City di Liga Champions pada 8 Desember.

Flick tidak dapat membawa beberapa pemain untuk lawatan ke Galicia, termasuk Lamine Yamal yang cedera, sementara Fermin Lopez terkena skorsing.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang saluran TV, pilihan streaming langsung, dan jadwal kick-off.

Saluran TV dan pilihan streaming langsung untuk Deportivo vs Barcelona tercantum di bawah ini. Periksa informasi penyiar di wilayah Anda sebelum kick-off.

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