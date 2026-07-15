Tonton: Ciao Henrique mencetak gol pertamanya bersama Ajax dengan cara yang indah

Ajax sudah unggul dalam waktu kurang dari seperempat jam pada pertandingan persahabatan melawan VfL Bochum, Rabu lalu. Setelah serangan yang apik, bola sampai ke Caio Henrique, yang mencetak gol pertamanya bersama tim asal Amsterdam tersebut.

Henrique didatangkan musim panas ini dari AS Monaco dengan nilai transfer 10,5 juta euro. Pemain Brasil berusia 28 tahun ini diharapkan menjadi bek kiri andalan Ajax, setelah musim lalu posisi tersebut diwarnai banyak kekecewaan.

Kesan pertama yang ditinggalkan Henrique setidaknya cukup baik, karena meskipun ini ‘hanya’ pertandingan persahabatan, gol pertamanya telah tercatat. Melawan Bochum, ia mencetak gol pembuka yang membuat skor menjadi 1-0.

Setelah kombinasi cepat antara Abdellah Ouazane dan Oscar Gloukh, bola sampai ke kotak penalti di hadapan Henrique, yang telah ikut maju ke depan. Sambil berputar, ia dengan tenang melepaskan tendangan kaki kiri yang melewati kiper Bochum, Timo Horn.

Henrique sebenarnya tidak dikenal sebagai pencetak gol: bek kiri ini baru mencetak lima gol sepanjang kariernya sejauh ini. Namun, ia telah memberikan 49 assist.