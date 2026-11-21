Cara menonton Chicago Fire FC vs Charlotte FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 22 Nov 2026 - 18.30 Soldier Field

Chicago Fire FC menjamu Charlotte FC di Soldier Field dalam laga Major League Soccer yang berdampak pada posisi kedua tim di klasemen Wilayah Timur.

Chicago Fire asuhan Gregg Berhalter memasuki laga ini dengan dua kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir. Dalam laga terbarunya, mereka kalah tipis dari Columbus Crew. Chicago telah menunjukkan kemampuan menyulitkan lawan di kandang lawan dengan mencetak empat gol ke gawang Colorado Rapids dalam lawatan terakhir mereka, tetapi konsistensi di kandang masih perlu ditingkatkan.

Charlotte FC datang ke Illinois di bawah arahan Dean Smith dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Tim asuhan Smith tampil tajam dengan mencetak sebelas gol selama periode itu, meski hasil imbang 3-3 melawan Inter Miami CF dalam laga terakhir menunjukkan bahwa kelemahan di lini pertahanan masih ada.

Rekor pertemuan kedua klub menambah sengit persaingan. Chicago lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, sementara Soldier Field terbukti menjadi tempat yang sulit bagi Charlotte.

Kedua klub berdekatan di klasemen Wilayah Timur, sehingga tidak satu pun bisa menganggap enteng pertandingan ini. Poin yang diperebutkan sangat berarti.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menonton Chicago Fire FC vs Charlotte FC secara langsung.

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