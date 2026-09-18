Penyerang Al Ahli Saudi asal Inggris, Ivan Toney, melayangkan pesan penuh tantangan kepada Sundowns menjelang duel yang dinanti antara kedua tim, dengan menegaskan bahwa atmosfer yang sulit bukanlah sumber kekhawatiran baginya, melainkan justru memberinya dorongan tambahan untuk menampilkan level terbaiknya di atas lapangan.

Al Ahli Saudi akan menghadapi Sundowns, Sabtu besok, dalam duel yang dinanti pada ajang Piala Interkontinental Antarklub, di tengah atmosfer suporter yang dinantikan di stadion tim asal Afrika Selatan tersebut, yang berupaya memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan penonton demi meraih hasil positif.

Toney berbicara kepada media sebelum laga, menegaskan bahwa pertandingan dengan atmosfer yang lebih bermusuhan justru memberinya motivasi tambahan, dengan menganggap bahwa bermain di kandang lawan dan di hadapan pendukung tuan rumah membuat duel menjadi lebih menarik baginya.

Penyerang Al Ahli itu berkata: "Bagi saya pribadi, semakin bermusuhan atmosfernya, semakin baik penampilan saya, dan hal itu membuat pertandingan menjadi lebih menarik, terutama ketika kami bukan tim favorit di kandang lawan."

Meski menekankan pentingnya mempelajari lawan, Toney menegaskan bahwa Al Ahli tidak boleh terlalu sibuk memikirkan kemampuan Sundowns hingga mengalihkan fokusnya dari kekuatan yang dimiliki tim Saudi tersebut, seraya menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya memiliki perangkat yang diperlukan untuk menciptakan ancaman.

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Ia menambahkan: "Tentu kami menganalisis lawan di setiap pertandingan, tetapi menurut saya penting juga untuk fokus pada diri kami sendiri. Kami memiliki banyak kualitas, dan kami harus fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk menyakiti mereka, alih-alih sibuk dengan apa yang bisa mereka lakukan terhadap kami."

Toney berharap dapat terus menampilkan level ofensifnya bersama Al Ahli, terutama karena duel melawan Sundowns menjadi ujian yang berbeda bagi tim di tengah situasi bermain di luar kandang dan menghadapi lawan yang memiliki pengalaman besar dalam pertandingan semacam ini.

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Duel ini memiliki arti besar bagi Al Ahli, yang berupaya meraih hasil positif untuk memberikan dorongan baru, sementara Toney akan menjadi salah satu kartu andalan yang diharapkan tim untuk menembus gawang Sundowns dan memanfaatkan peluang yang tersedia selama pertandingan.

Sementara Sundowns bersiap memanfaatkan pendukungnya dan atmosfer stadionnya, Toney tampak siap menjalani pertarungan tanpa perhitungan, dengan menegaskan bahwa meningkatnya tekanan dan atmosfer bermusuhan di tribun bisa menjadi faktor tambahan yang mendorongnya untuk tampil lebih kuat, dalam sebuah laga yang diharapkan Al Ahli dapat menunjukkan karakter sejatinya.