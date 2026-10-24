Toni mengikuti jejak para legenda: Sang mesin gol Al Ahli guncang takhta Ronaldo, Al Somah, dan Felix

Pemain Inggris Ivan Toney, striker Al Ahli, terus menuliskan namanya di antara bintang-bintang terkemuka Liga Roshn Saudi untuk para profesional, setelah memimpin Al Ahli meraih kemenangan telak atas Al Khaleej dengan skor 4-1, dalam pertandingan pekan kesebelas kompetisi tersebut.

Striker Inggris itu tidak hanya puas dengan berkontribusi pada kemenangan tersebut, tetapi juga mencetak dua gol yang menambah koleksinya menjadi 13 gol, sehingga ia memuncaki daftar pencetak gol sendirian, unggul enam gol atas pengejar terdekatnya, pemain Italia Mateo Retegui striker Al Qadsiah, dan pemain Maroko Youssef En-Nesyri pemain Al Ittihad, yang masing-masing mencetak tujuh gol.

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Namun pencapaian Toney tidak berhenti pada puncak daftar pencetak gol, karena ia berhasil menyamai rekor luar biasa yang menempatkannya sejajar dengan para pencetak gol terkemuka yang pernah berkiprah di Liga Roshn, sehingga ia bersaing dengan nama-nama besar yang menciptakan sejarah mencetak gol yang mencolok di lapangan-lapangan Saudi.

Menurut jaringan " Opta " untuk statistik sepak bola, Ivan Toney menyamai torehan gol tertinggi yang dicapai satu pemain setelah berlalunya 11 pekan dalam satu musim di Liga Roshn, setelah mencapai 13 gol, sehingga ia naik ke singgasana yang pernah dibagikan sejumlah bintang terkemuka kompetisi tersebut.

Pemain Suriah Omar Al Somah, legenda Al Ahli sebelumnya, pernah mencapai angka ini pada musim 2014-2015 dan 2016-2017, setelah ketika itu ia mengukuhkan diri sebagai salah satu striker paling berbahaya di Liga Saudi, berkat kemampuannya yang luar biasa untuk terus-menerus menggetarkan jala gawang.

Dua pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix juga meraih pencapaian serupa dengan seragam Al Nassr pada musim 2025-2026, sebelum Toney bergabung dengan daftar istimewa ini, menegaskan bahwa awal musimnya dalam mencetak gol kali ini menempatkannya dalam persaingan langsung dengan para pencetak gol besar.