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Sandro Tonali, gelandang Tottenham dan tim nasional, mengenang sejumlah momen penting selama membela Milan antara 2020 dan 2023 dalam wawancara dengan Fútbol Emotion Italia.

"Saya punya dua kisah bersama Milan," tutur gelandang kelahiran tahun 2000 itu. "Yang pertama berlangsung hingga saya berusia 20 tahun, ketika saya belum benar-benar menjadi bagian dari dunia Milan; yang kedua dimulai saat saya berusia 20 tahun dan berlangsung selama tiga tahun berikutnya. Saya sudah lama menjadi suporter Milan sambil tetap bermain sepak bola. Jika jadwal memungkinkan, misalnya ketika ada pertandingan di San Siro dan kami di Serie B hampir selalu bermain pada Sabtu, kami sering pergi menonton. Itu karena kecintaan tersebut diwariskan oleh ayah saya dalam keluarga, jadi saya sudah memilikinya sejak kecil."

Tonali melanjutkan: "Lalu, sejak saya berusia 20 tahun, hubungan itu berubah, karena sebagai pemain, Anda tidak bisa mempertahankan hubungan yang sama dengan klub seperti ketika menjadi suporter. Pada tahun pertama saya masih mencoba melakukannya, tetapi saya terlalu terbawa perasaan, jadi setelah itu saya menjalaninya dengan cara berbeda. Namun, mungkin itu justru lebih indah karena Anda mengesampingkan sisi diri sebagai suporter dan mulai menyadari bahwa saya tiba-tiba berada di sana, di klub yang saya cintai dan di stadion seperti San Siro."

Terakhir, ia mengatakan: "Tahun pertama tidak mudah, saya mengalami sedikit kesulitan. Namun, saya juga diuntungkan karena kami bermain tanpa suporter. Itu bukan hal yang menyenangkan, tetapi bagi saya pribadi sebagai pemain pada saat itu, situasi tersebut membantu karena tekanan yang saya rasakan berkurang. Meski begitu, secara keseluruhan itu terasa buruk karena tanpa suporter, semua pertandingan pada tahun tersebut terasa seperti laga persahabatan, tidak terasa seperti sepak bola. Milan sangat berarti bagi saya."

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Tonali bermain untuk Milan dari 2020 hingga 2023, dengan total 130 penampilan dan 7 gol, serta menjuarai Serie A pada 2022. Pada 2023, ia pindah ke Newcastle dengan nilai transfer 64 juta. Bersama Magpies, Tonai bermain dalam 110 pertandingan dan mencetak 10 gol sebelum pindah ke Tottenham asuhan Roberto De Zerbi pada bursa transfer musim panas 2025 dengan nilai 108 juta euro. Bersama Spurs, Tonali telah mencatatkan 9 penampilan pada paruh awal musim 2026-27 dan sejauh ini belum mencetak gol.

Sepanjang kariernya, pemain kelahiran tahun 2000 itu juga menjuarai Serie B bersama Brescia pada 2019 dan Piala Liga Inggris bersama Newcastle pada 2025. Di tim nasional, Tonali mencatatkan 38 penampilan dan 4 gol.