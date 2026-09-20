Real Madrid kalah dari Atletico Madrid dalam derby ibu kota (1-2) di Stadion Riyadh Air Metropolitano, sehingga tim asuhan Jose Mourinho menerima pukulan baru dalam perburuan gelar Liga, setelah tertinggal 6 poin dari sang pemuncak klasemen Barcelona.

Real Madrid tidak mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang Jan Oblak, sementara Atletico memanfaatkan kesalahan bek Dean Huijsen, yang diusir keluar lapangan setelah keputusan penalti untuk Giuliano, yang berhasil dieksekusi oleh Grimaldo, sehingga memberikan keunggulan bagi tuan rumah dalam pertandingan tersebut.

Mourinho berupaya mengubah wajah pertandingan dari bangku cadangan, mencari kebangkitan dalam skor, namun perubahan yang dia lakukan tidak berhasil menciptakan dampak yang diharapkan, sebelum Jonathan David menambah gol kedua untuk Atletico Madrid, setelah umpan brilian dari Giuliano, sehingga tim asuhan Diego Simeone menuntaskan sebagian besar jalannya derby.

Derby ini menarik perhatian luas, terutama di tengah kontroversi wasit yang menyertai pertandingan, dan jurnalis Tomas Roncero, yang dekat dengan Real Madrid serta bekerja sama dengan surat kabar "AS" dan program "El Chiringuito", menjadi salah satu yang paling gencar menyerang keputusan-keputusan Ortiz Arias, melalui akun pribadinya di platform "X".

Roncero memulai kritiknya terhadap wasit sejak dini, menyoroti salah satu pelanggaran yang tidak dianjar kartu kuning, dan menulis: "Pena dibiarkan lolos dari kartu kuning hanya dalam seperempat jam. Semuanya baik-baik saja ya Jose Luis".

Jurnalis itu tidak berhenti pada insiden ini, melainkan terus mencatat apa yang dia anggap sebagai kesalahan-kesalahan wasit beruntun selama derby, dengan menyoroti pelanggaran Kang-in Lee, serta pelanggaran Cuti Romero terhadap Jude Bellingham, di samping dua insiden lain yang menyangkut Baena.

Roncero berkata: "Dan Kang-in dibiarkan lolos. Ditambah Cuti Romero terhadap Jude. Serta dua kartu kuning yang dibiarkan lolos untuk Baena. Kerja memalukan dari Garcia Ortiz. Atletico seharusnya masuk ke ruang istirahat dengan 8 pemain".

Roncero meningkatkan nada bicaranya lebih jauh, dan menggambarkan penampilan Ortiz Arias sebagai "Negreira dalam wujudnya yang paling murni", merujuk pada kritik kerasnya terhadap cara wasit memimpin pertandingan.

Jurnalis itu kembali membahas secara spesifik insiden Cuti Romero, menganggap bahwa bek Atletico itu layak diusir, dan menulis melalui platform "X": "Kartu merah memalukan yang dibiarkan lolos untuk Cuti Romero. Manipulasi wasit yang memalukan.".

Dalam penutup komentarnya atas pertandingan tersebut, Roncero menggambarkan derby ini sebagai "murni sarkasme", menjelaskan bahwa pembicaraannya tidak berkaitan dengan level yang ditunjukkan Real Madrid, melainkan dengan apa yang dia anggap sebagai kontroversi wasit yang jelas.