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Juara Super Bowl tujuh kali Tom Brady resmi mengakhiri keterlibatannya dengan Birmingham City setelah tiga tahun menjadi pemilik saham minoritas di St Andrew's. Ikon NFL berusia 49 tahun itu pergi meski Birmingham City naik ke puncak klasemen Championship setelah menang 2-1 atas Swansea City pada Sabtu.

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Legenda football Amerika akhiri keterlibatan di klub Midlands

Seperti dikonfirmasi klub asal Midlands itu pada Senin, Brady melepas kepemilikan sahamnya sebesar 3,3 persen sekaligus mundur dari jabatan ketua dewan penasihat klub. Mantan quarterback itu semula bergabung dengan teman sekaligus mitra bisnisnya, Tom Wagner, dalam pengambilalihan pada Agustus 2023 yang dipimpin Knighthead Capital Management LLC. Investasi itu dilakukan hanya enam bulan setelah ia pensiun pada Februari 2023, seusai berkarier sebagai pemain selama 23 musim.

Pernyataan klub apresiasi kontribusi selama tiga tahun

Saat pertama kali terjun ke sepakbola Inggris, Brady telah meraih enam cincin juara Super Bowl bersama New England Patriots dan satu bersama Tampa Bay Buccaneers. Pemain yang tiga kali dinobatkan sebagai Pemain Paling Berharga NFL itu “menjalin kemitraan” yang, menurut pernyataan klub, mencakup “investasi [serta] komitmen waktu dan keahliannya yang luas”.

Dalam pernyataan resmi yang mengonfirmasi kepergiannya, Birmingham City mengatakan: “Birmingham City Football Club menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Tom Brady atas keterlibatan dan dukungannya yang tak tergoyahkan bagi klub selama tiga tahun terakhir.

“Sungguh luar biasa memiliki sosok dengan pengalaman dan semangat seperti Tom yang menjadi bagian dari klub ini. Klub menantikan kesempatan untuk terus membangun di atas fondasi tersebut, mulai dari lapangan latihan hingga komunitas Birmingham.”

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Awal yang penuh gejolak sebelum kebangkitan di divisi kedua

Kiprah Brady di Birmingham tidak lepas dari kontroversi, terutama pada musim 2023/24 ketika masa kepelatihan Wayne Rooney yang gagal dan berlangsung kurang dari tiga bulan berakhir dengan degradasi ke League One. Setelah Brady mempertanyakan etos kerja mantan striker Inggris itu dalam sebuah serial dokumenter, Rooney membalas dengan menyebut komentar tersebut “sangat tidak adil”.

Pertandingan berikutnya STK Championship 10.00 BIR

Di luar sepakbola Inggris, mantan quarterback itu tetap menjalani jadwal padat di dunia olahraga dan penyiaran Amerika Utara. Selain bekerja sebagai analis utama NFL untuk FOX Sports dengan kontrak hingga 2032, ia merupakan pemilik saham minoritas sekaligus penasihat tim Las Vegas Raiders dan juga memiliki saham di klub WNBA Las Vegas Aces.

Ambisi ke Premier League tetap terjaga

Meski kehilangan investor ternamanya, Birmingham memasuki jeda internasional November di puncak klasemen Championship berkat keunggulan selisih gol, dengan 29 poin dari 15 pertandingan. Wagner, pemilik saham mayoritas, tetap bertekad membawa klub kembali ke Premier League sembari mempertahankan momentum positif di kompetisi domestik. Selain itu, rencana jangka panjang untuk membangun stadion baru berkapasitas 62.000 penonton di kota tersebut sudah disiapkan.