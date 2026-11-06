Tolu terkejut: "Saat saya memberi tahu Weghorst bahwa saya akan ke Ajax, dia berkata..."

Tolu Arokodare memiliki hubungan baik dengan Wout Weghorst, seperti diungkapkan penyerang jangkung Ajax itu kepada ESPN. Keduanya sudah saling mengenal selama bertahun-tahun dan akan saling berhadapan Minggu mendatang di Grolsch Veste.

Tolu bermain untuk Ajax dengan status pinjaman musim ini. Sang penyerang dipinjam sementara dari Wolverhampton Wanderers. Klub Amsterdam itu memiliki opsi pembelian senilai 20 juta euro.

Tolu dan Weghorst berkenalan pada Juli 2023. Saat itu, KRC Genk dan Burnley bertemu dalam laga uji coba. Tim Belgia tersebut menang 2-0 dan Tolu mencetak gol dalam pertandingan itu.

Setelah pertandingan, Tolu menemui Weghorst di pusat kebugaran dan mengajukan pertanyaan. "Saya sudah beberapa kali melihatnya bermain dan bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan energi untuk selalu melakukan pressing."

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"Dia menjawab bahwa semuanya berkaitan dengan mentalitas," lanjut Tolu. "Dia bilang sudah memilikinya sejak kecil, tetapi mentalitas itu juga bisa dilatih."

"Sejak itu, kami berteman. Kami saling mengikuti di Instagram dan rutin berkomunikasi. Sebelum saya pergi ke Ajax, saya mengirim pesan kepadanya. Dia hanya mengatakan hal-hal baik," tutup Tolu.

Minggu mendatang, Tolu dan Weghorst akan saling berhadapan di Grolsch Veste. "Saya berharap dia terus mencetak gol, tetapi dia harus sedikit menahan diri. Sebagian dari kami juga ingin mencetak gol. Dia mencetak empat gol begitu saja!"