Tolu Arokodare mendapat pengalaman pertama yang istimewa dengan Hans Kraay junior pada Minggu. Seusai Telstar - Ajax (0-4), sang penyerang berdiri di depan kamera ESPN, tetapi momen itu tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Kraay junior memulai dengan komentar bahwa Tolu seharusnya bisa terlihat sedikit lebih ceria setelah kemenangan besar Ajax, yang membuat sang penyerang jelas terlihat kikuk. Setelah itu, striker tersebut ditanya apa pendapatnya tentang para bek di Eredivisie.

"Ya, saya tidak tahu apa yang Anda ingin saya katakan soal ini," responsnya. "Hari ini berbeda dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya, profil yang berbeda. Melawan Sion lebih mengandalkan fisik, yang juga menyenangkan untuk ditonton para suporter."

"Di Eredivisie para pemainnya lebih teknis, semua orang ingin bermain sepak bola, yang juga menyenangkan," lanjutnya. "Tetapi saya tidak benar-benar punya sesuatu untuk dikatakan tentang orang lain, saya terutama fokus pada diri saya sendiri dan pada tim."

Dalam sisa wawancara, Kraay junior beberapa kali menegaskan bahwa Tolu populer di Amsterdam, yang memunculkan tawa canggung di wajah sang penyerang.

"Itu perasaan yang menyenangkan, tetapi juga membawa banyak tekanan," ujarnya kemudian dengan serius. "Semua orang punya ekspektasi tinggi. Saya hanya berusaha tetap tenang dan menjaga fokus. Itu tidak mudah, tetapi saya menikmatinya. Itu berarti saya melakukan sesuatu dengan benar. Semoga saya bisa mempertahankan ini."

"Perkenalan pertama Tolu dengan Hans. Itu tidak akan cepat dia lupakan," kata Milan van Dongen sambil tertawa. Hedwiges Maduro menambahkan: "Lain kali dia akan berpikir: 'Oh tidak, itu dia lagi'. Tidak, Hans melakukannya dengan baik."