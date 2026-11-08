Tolu Arokodare dan Wout Weghorst menghadirkan momen menarik seusai laga FC Twente kontra Ajax (2-2) pada Minggu. Kedua penyerang itu berhadapan di lapangan, tetapi langsung menghampiri satu sama lain setelah peluit akhir untuk sebuah momen istimewa.

Tolu dan Weghorst saling menggenggam tangan, memejamkan mata, lalu berdoa bersama. Sebelumnya, kedua penyerang itu sama-sama memainkan peran penting dalam hasil imbang dramatis antara FC Twente dan Ajax.

Kedekatan pemain Nigeria itu dengan pemain Belanda berusia 34 tahun tersebut sudah diketahui. Menjelang pertemuan kedua tim, Tolu berbicara panjang lebar kepada ESPN tentang kekagumannya terhadap Weghorst, yang sudah ia ikuti sejak sang pemain membela Manchester United.

"Saya penggemar Manchester United. Ketika dia bermain di sana, saya sangat kagum dengan etos kerjanya," kata penyerang Ajax itu. Keduanya pernah bertemu ketika Tolu, bersama KRC Genk, memainkan laga uji coba melawan Burnley, klub yang saat itu mengontrak Weghorst.

Seusai laga uji coba itu, Tolu ingin berbicara dengan pemain Belanda tersebut untuk mengetahui lebih jauh soal sikapnya, tetapi Weghorst ternyata langsung pergi ke ruang kebugaran. Pemain Nigeria itu memutuskan untuk menemuinya di sana dan mendapat pelajaran penting. "Dia mengajari saya bahwa semuanya soal mentalitas," kata Tolu.

Hubungan keduanya tetap terjalin setelah itu dan bahkan berperan dalam kepindahan Tolu ke Ajax. Ketika klub Amsterdam itu menunjukkan minat pada musim panas lalu, penyerang Nigeria tersebut meminta saran kepada rekannya asal Belanda itu. "Dan dia hanya mengatakan hal-hal baik tentang Ajax," ujar Tolu tentang Weghorst, yang juga pernah bermain selama dua musim di Amsterdam.

Pada Minggu, kedua sahabat itu justru menjadi lawan di Enschede. Tolu membawa Ajax unggul setelah laga berjalan sedikit lebih dari dua menit lewat sundulan menyambut umpan silang Oscar Gloukh. Rayane Bounida kemudian mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-2 pada babak kedua. Weghorst lantas membawa FC Twente kembali ke dalam pertandingan lewat sundulan yang berbuah gol.

Menjelang akhir laga, Weghorst menjadi sosok utama bagi tim tuan rumah dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2 dari titik penalti, setelah VAR turun tangan terkait pelanggaran Lucas Rosa terhadap Ramiz Zerrouki.