Tolu Arokodare pada Kamis malam bukan hanya menghibur di atas lapangan untuk Ajax. Setelah kemenangan 5-3 atas FC Sion, yang memastikan klub Amsterdam itu lolos ke fase utama Conference League, sang penyerang juga mencuri perhatian saat wawancara dengan Ziggo Sport bersama reporter Sam van Royen.

Melawan Sion, Tolu untuk pertama kalinya mendapat tempat di starting XI dari pelatih Míchel Sánchez dan membalas kepercayaan itu dengan dua gol. Wawancara dengan Van Royen kemudian berjalan cukup alot di awal. Ketika ditanya mengapa ia tampil sejak menit pertama, pemain Nigeria itu awalnya menjawab datar: “Alasannya adalah karena pelatih memutuskan saya akan menjadi starter.” Saat Van Royen menanyakan lebih lanjut alasan di balik itu, Tolu menjawab: “Saya tidak tahu. Dia yang memutuskan.”

Sang penyerang sendiri menduga bahwa ia hanya sedang mendapat giliran dalam rotasi. “Saya pikir ini giliran saya. Anda bisa melihat ada semacam rotasi dengan Kasper dan Leo, jadi mungkin akhir pekan ini atau akhir pekan depan giliran Kasper atau Leonardo lagi. Pelatih yang memutuskan,” kata Tolu.

Tolu kemudian mengaku puas dengan produktivitasnya sendiri, tetapi terutama menekankan pentingnya tim. “Saya mencoba membantu tim dan memberi dampak dengan cara apa pun yang saya bisa, entah saya bermain atau tidak, entah saya menjadi starter atau tidak. Pada akhirnya, yang berlaku adalah: jika tim menang, kita semua menang. Itulah yang penting.”

Dengan nada bercanda, penyerang itu menggambarkan gol pertamanya sebagai “kualitas murni”, meski ia mengakui ada sedikit keberuntungan juga. Soal gol keduanya, ia terutama antusias dengan permainan kombinasi Ajax: “Itu menunjukkan kualitas yang kami miliki sebagai tim dan indahnya sepakbola Ajax. Saya senang kami bisa menuntaskannya dengan gol.”

Di akhir percakapan, muncul momen menarik ketika Van Royen bertanya soal program pemulihan Tolu. Saat sang penyerang baru mulai menjawab, reporter itu langsung memotongnya lagi, dan Tolu merespons dengan ramah tetapi tegas: “Boleh saya selesaikan dulu?” Van Royen langsung meminta maaf. "Maaf, maaf."

Setelah itu Tolu melanjutkan penjelasannya dengan tenang dan merinci apa saja yang dilakukan Ajax untuk pemulihan: “Fitnes, mandi es, jacuzzi, pijat, dan sedikit bersepeda.” Menurut sang penyerang, para pelatih fisik sangat ketat soal pemulihan para pemain, terlebih karena Ajax sudah kembali bermain pada Minggu.

Rafael van der Vaart tampak jelas menikmati penampilan Tolu di depan kamera. “Itu benar-benar wawancara yang menyenangkan, menyenangkan. Cuma: ‘Ya, boleh sebentar? Saya belum selesai.’ Kalian juga selalu terus memotong. Enak juga kalau ada yang sekali-sekali mengatakan itu,” ujar sang analis, yang menutup dengan kata-kata: “Wawancara yang bagus.”