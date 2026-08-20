Ajax berhasil menang atas FC Sion pada Kamis malam. Di Pegunungan Alpen, Swiss, klub asal Amsterdam itu menang 2-4. Pekan depan Ajax bisa memastikan diri lolos ke babak utama Conference League, saat leg kedua dijadwalkan digelar di Amsterdam.

Pertandingan di Swiss pada Kamis malam itu hanya bisa disaksikan secara eksklusif di KIJK. Setidaknya, itu rencananya. Bagi banyak penonton, siaran streaming tidak berfungsi atau baru berjalan seperempat jam setelah kick-off.

Dalam kurun waktu itu, para fans Ajax sudah melewatkan banyak hal. Julian Brandt sempat mengira akan mencatatkan assist pada menit keenam, tetapi Marcos Leonardo menyapu di atas bola. Tak lama kemudian, ia melakukan hal yang persis sama saat menerima umpan silang dari sisi kanan.

Sion pertama kali menunjukkan ancamannya setelah sepuluh menit. Winsley Boteli melepaskan tembakan dari jarak sekitar dua puluh meter di luar jangkauan Marc ter Stegen, tetapi bola membentur tiang.

Setelah itu Ajax mendapat beberapa peluang lewat Brandt dan Steven Berghuis untuk membuka skor, tetapi tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Sion justru berhasil mencetak gol. Franck Surdez menyambar umpan tarik mendatar ke sudut jauh: 1-0.

Setelah jeda, Ajax membenahi keadaan. Brandt melepaskan tembakan bola muntah yang bersarang indah di sudut atas gawang, dan tak lama kemudian Marcos Leonardo menanduk Ajax unggul 1-2 setelah menerima umpan silang dari Anton Gaaei.

Namun, dua puluh menit sebelum waktu normal berakhir, Sion kembali menyamakan kedudukan. Jorthy Mokio nyaris tidak melakukan kontak dengan lawannya, tetapi bola tetap menunjuk titik putih. VAR memutuskan untuk tidak turun tangan, setelah itu Ilyas Chouaref mencetak gol 2-2 dari titik penalti.

Dua menit kemudian, Tolu Arokodare yang baru masuk kembali membawa Ajax unggul. Striker asal Nigeria itu menanduk bola dari jarak yang cukup jauh ke belakang kiper: 2-3.

Pada fase akhir pertandingan, Ajax semakin menjauh dari Sion. Tolu mengirim bola ke belakang lini pertahanan kepada Davy Klaassen, yang dengan sangat tenang menuntaskan peluang saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan mengubah skor akhir di papan menjadi 2-4.