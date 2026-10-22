Tolu Arokodare mencuri perhatian di Ajax pada Kamis malam, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Sang penyerang mencetak gol pembuka yang membantu tim asal Amsterdam itu meraih kemenangan 2-0 atas Atalanta di Liga Konferensi. Namun, seusai pertandingan, ia justru mengundang gelak tawa dalam konferensi pers. Percakapannya dengan Willem Vissers dari de Volkskrant membuat seluruh ruang pers tertawa.

Saat mendapat giliran berbicara dalam konferensi pers, Vissers memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris sebagai "William". "Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda orang yang sangat baik," kata jurnalis yang terkesan dengan sikap rendah hati penyerang asal Nigeria itu. "Anda sama sekali tidak punya ego besar dan memuji pemain lain. Itu sungguh luar biasa."

Ucapan itu disambut hangat oleh Tolu, yang berterima kasih kepada sang jurnalis. "Terima kasih banyak. Tuhan memberkatimu," jawab sang penyerang, lalu dengan senyum lebar ia berkata kepada para jurnalis lain yang hadir: "Bisakah semua orang bersikap seperti William?" Ucapannya disambut tawa riuh di ruang pers, sebelum seorang jurnalis lain bercanda bahwa Vissers telah menetapkan standar yang terlalu tinggi bagi mereka semua.

Tak lama kemudian, masa depan Tolu juga dibahas. Ajax meminjamnya dari Wolverhampton Wanderers hingga musim panas 2027. Tim asal Amsterdam itu juga memiliki opsi pembelian yang kabarnya bernilai 18 hingga 20 juta euro. "Itu urusan antara Ajax dan Wolves, saya tidak bisa mengatakan apa-apa soal itu," jawab sang penyerang dengan hati-hati ketika Mike Verweij dari De Telegraaf menanyakan kemungkinan ia bertahan lebih lama di Amsterdam.

Ketika Verweij bertanya lebih lanjut apakah ia sendiri terbuka untuk pindah secara permanen, jawabannya tegas: "Tentu saja saya terbuka untuk itu. Saya merasa nyaman sekali di sini. Saya senang berada di sini. Orang-orangnya luar biasa, para suporternya luar biasa, timnya luar biasa, klubnya luar biasa, dan kalian juga luar biasa. Tapi William bahkan lebih menyenangkan," candanya.

Tolu juga berbicara dengan rendah hati tentang gol pentingnya melawan Atalanta. "Jika Anda pemain Ajax, Anda pasti penting, terlepas dari apakah Anda menjadi starter atau tidak. Bahkan ketika tidak bermain, Anda tetap penting karena membantu rekan-rekan setim menjadi lebih baik dalam latihan," jelasnya. "Saya senang bisa membantu tim saya mencetak gol pertama dan berkontribusi pada kemenangan."

Melawan Atalanta, sang penyerang awalnya harus duduk di bangku cadangan karena Marcos Leonardo kembali lebih diutamakan. "Saya orang yang sabar. Tentu semua orang ingin bermain dan menjadi starter, tetapi Leo tampil sangat baik pada pertandingan sebelumnya dan pelatih merasa ia pantas menjadi starter," kata Tolu. "Hari ini pun ia bermain bagus, hanya saja ia kurang beruntung karena tidak mencetak gol. Ia membuat para bek kelelahan sehingga saya bisa memanfaatkannya setelah itu."

Tolu juga menolak anggapan bahwa ada persaingan antara dirinya dan Leonardo. "Kami tidak saling bersaing karena jika bermain di tim yang sama, Anda tidak bisa saling bersaing. Jika Anda bertarung satu sama lain, Anda tidak saling membantu dan tim tidak bisa berkembang," ujar pemain asal Nigeria itu.







