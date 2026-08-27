Tolu Arokodare menjalani debut sebagai starter untuk Ajax melawan FC Sion

Ajax akan kembali menghadapi FC Sion pada play-off Conference League, Kamis malam. Pelatih Míchel telah mengumumkan susunan pemainnya untuk duel di Johan Cruijff ArenA, yang dimulai pukul 20.00 dan disiarkan di Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen seperti yang diperkirakan akan berdiri di bawah mistar gawang Ajax. Lucas Rosa dipilih sebagai bek kanan, sementara Caio Henrique bermain dari sisi kiri pertahanan.

Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk duet bek tengah Ajax. Daley Blind masih belum cukup bugar untuk mendapatkan menit bermain dan karena itu kembali tidak masuk starting XI.

Di lini tengah, Míchel memilih Davy Klaassen, Youri Regeer, dan Julian Brandt. Regeer harus menghadirkan kontrol, sementara Klaassen dan Brandt yang baru saja direkrut menjadi penghubung dengan lini depan.

Kejutan terbesar ada di ujung tombak serangan. Tolu akan menjalani debut sebagai starter untuk Ajax saat menghadapi Sion dan dengan demikian lebih dipilih ketimbang Marcos Leonardo.

Steven Berghuis kembali memulai dari sayap kanan. Di sisi lain, Míchel memilih Ouazane, yang berarti Oscar Gloukh juga harus puas dengan tempat di luar starting XI.

Ajax mempertahankan posisi yang nyaman saat bermain di kandang. Tim Amsterdam itu menang 4-2 di Swiss pekan lalu dan karena itu semakin dekat dengan kelolosan ke fase liga Conference League.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.