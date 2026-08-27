Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1081342099.jpgANP
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Tolu Arokodare menjalani debut sebagai starter untuk Ajax melawan FC Sion

Ajax vs Sion
Ajax
Sion
Conference League Qualification

Ajax akan kembali menghadapi FC Sion pada play-off Conference League, Kamis malam. Pelatih Míchel telah mengumumkan susunan pemainnya untuk duel di Johan Cruijff ArenA, yang dimulai pukul 20.00 dan disiarkan di Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen seperti yang diperkirakan akan berdiri di bawah mistar gawang Ajax. Lucas Rosa dipilih sebagai bek kanan, sementara Caio Henrique bermain dari sisi kiri pertahanan.

Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk duet bek tengah Ajax. Daley Blind masih belum cukup bugar untuk mendapatkan menit bermain dan karena itu kembali tidak masuk starting XI.

Di lini tengah, Míchel memilih Davy Klaassen, Youri Regeer, dan Julian Brandt. Regeer harus menghadirkan kontrol, sementara Klaassen dan Brandt yang baru saja direkrut menjadi penghubung dengan lini depan.

Kejutan terbesar ada di ujung tombak serangan. Tolu akan menjalani debut sebagai starter untuk Ajax saat menghadapi Sion dan dengan demikian lebih dipilih ketimbang Marcos Leonardo.

Super League
Sion crest
Sion
SIO
Lugano crest
Lugano
LUG
Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Ajax crest
Ajax
AJX

Steven Berghuis kembali memulai dari sayap kanan. Di sisi lain, Míchel memilih Ouazane, yang berarti Oscar Gloukh juga harus puas dengan tempat di luar starting XI.

Ajax mempertahankan posisi yang nyaman saat bermain di kandang. Tim Amsterdam itu menang 4-2 di Swiss pekan lalu dan karena itu semakin dekat dengan kelolosan ke fase liga Conference League.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google