Tolu Arokodare meneken kontrak dengan Ajax dan akan bermain dengan nomor punggung yang sangat istimewa

Tolu Arokodare resmi menjadi pemain Ajax. Penyerang Nigeria itu menjalani tes medis pada Rabu siang dan diperkenalkan oleh klub Amsterdam tersebut. Ia akan mengenakan nomor punggung 99.

Penyerang dengan tinggi 1,97 meter itu didatangkan Jordi Cruijff dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Ajax membayar biaya peminjaman yang tidak besar kepada klub Inggris tersebut dan memiliki opsi pembelian sebesar €20 juta.

Cruijff menanggapi rekrutan anyarnya itu di situs resmi Ajax. “Tolu adalah pemain dengan profil yang belum kami miliki. Dia akan memberikan kontribusi besar bagi Ajax musim depan.”

Sang penyerang juga memberikan tanggapan dalam sebuah video soal kepindahannya ke Amsterdam. “Ini adalah perasaan yang luar biasa bisa menjadi pemain Ajax. Saya sudah mengenal klub ini sejak kecil.”

“Saya tidak pernah bisa membayangkan bahwa saya akan bermain di sini. Bukan karena saya tidak menginginkannya, tetapi karena semua orang mengenal klub ini. Di Nigeria tidak ada yang menonton Eredivisie, tetapi semua orang mengenal Ajax,” lanjutnya.

“Saat agen saya mengatakan Ajax tertarik, saya pikir dia sedang bercanda. Seperti yang saya katakan: saya tidak pernah menduga ini. Setelah itu saya langsung berpikir: saya menginginkan ini. Ini adalah klub terbesar di Belanda dan salah satu yang terbesar di Eropa.”