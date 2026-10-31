Tolu Arokodare saat ini merasa sangat nyaman di Ajax, seperti terungkap dalam wawancaranya dengan Het Laatste Nieuws. Striker berusia 25 tahun itu sangat populer di Amsterdam.

Ia begitu disukai bukan hanya karena kemampuannya bermain sepakbola, tetapi juga karena sikapnya di luar lapangan. "Mungkin ada yang mengira saya hanya berpura-pura, tetapi sama sekali tidak. Tanyakan kepada siapa pun yang mengenal saya apa sifat utama saya, dan mereka akan berkata: 'Dia berhati besar.' Saya ingin menjadi orang yang menginginkan yang terbaik bagi semua orang."

Sejauh ini, Tolu telah mencetak sembilan gol dalam 14 penampilan resmi. "Kalau saya tidak mencetak gol-gol itu, mungkin mereka tidak akan seramah ini kepada saya," ujarnya, sebelum menyinggung rekan setimnya, Marcos Leonardo.

"Saya sangat prihatin kepadanya. Kalau melihat apa yang dikatakan dan ditulis tentang dia... Saya harap dia tidak banyak mengetahui semua itu. Untungnya, kemampuan bahasa Inggris dan Belandanya tidak terlalu bagus."

Meski Leonardo merupakan pesaingnya untuk posisi striker, Tolu tidak memandangnya demikian. Ia pun tetap percaya kepada pemain asal Brasil itu. "Dia pasti akan mencetak gol. Terkadang sulit untuk mengabaikan semua kegaduhan itu, terutama sebagai striker. Saya juga mengalami hal itu musim lalu."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

Menurut pengakuannya, Tolu juga mengalami masa yang "sangat berat" selama di Wolverhampton Wanderers. "Saya datang ke Wolves dengan penuh percaya diri. Di suatu titik, saya kehilangan kepercayaan diri itu. Tim sama sekali tidak berjalan baik, hasil-hasilnya mengecewakan. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang bisa tampil menonjol. Kita ingin tetap positif, tetapi hal itu terus menggerogoti diri."

Di Ajax, ia semakin kembali menjadi dirinya sendiri. "Saya masih tersenyum, tetapi keluarga saya menyadari ada sesuatu di balik senyum itu. Saya kehilangan jati diri. Berkat bantuan mereka, para pelatih mental saya, agen-agen saya, serta rekan-rekan setim dan para pelatih saya di Ajax, saya merasa semakin kembali menjadi diri sendiri."