Tolu Arokodare: "Dia membuat saya gila saat latihan di Ajax. Rasanya ingin langsung menamparnya"

Tolu Arokodare yakin Ajax mampu meraih pencapaian besar musim ini, seperti diungkapkannya kepada Het Laatste Nieuws. Keyakinan itu terutama didasari kualitas skuad mereka.

Dengan mendatangkan Julian Brandt dan Marc ter Stegen, direktur teknik Jordi Cruyff memboyong sejumlah nama besar ke Ajax pada musim panas ini. Targetnya jelas: langsung menjadi juara. "Kami benar-benar punya skuad yang luar biasa," kata Tolu.

Ia menjadikan Brandt sebagai contoh pertama. "Julian luar biasa saat bertanding. Kemampuannya membuatmu terpukau. Dia tahu betul kapan harus memainkan bola dengan satu sentuhan dan kapan harus berputar untuk lepas dari lawan."

"Sementara itu, Ter Stegen membuat saya kesal saat latihan. Terkadang sungguh menjengkelkan melihat bola-bola seperti apa yang masih bisa dia tangkap. Lalu dia berpura-pura membuka ritsleting sakunya, seolah ingin bilang bahwa saya ada di dalam sakunya. Rasanya ingin langsung memukulnya," ujar Tolu sambil tertawa.

Ia juga sangat menyukai pelatih Míchel Sánchez. "Saya menyukainya. Saya menyukai semua orang di sini. Ajax terasa seperti surga. Fasilitas latihannya sangat bagus, stadionnya indah, para suporternya luar biasa, dan saya menyukai gaya bermainnya."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

"Saya berdoa semoga ini terus berlanjut. Saya juga bekerja keras untuk itu karena saya tidak ingin hanya bersinar selama satu musim. Saya akan sedih jika mereka mengatakan itu tentang saya tahun depan. Saya ingin sisa karier saya berjalan seperti musim ini. Terus-menerus tampil di level tinggi adalah hal yang paling sulit."

Meski Tolu berani mengungkapkan harapannya agar Ajax mengaktifkan opsi pembelian dirinya senilai sekitar 20 juta euro, ia juga merasa kiprahnya di Liga Primer Inggris belum selesai. "Saya rasa saya punya kualitas untuk bermain di sana, ya. Bisakah saya tampil lebih baik tahun lalu? Tentu saja. Menurut saya, setiap orang bisa berbuat lebih baik dalam situasi apa pun. Namun, saya sudah melakukan segalanya. Hasilnya saja tidak sesuai harapan."