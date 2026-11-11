Tolak Bernabeu? Raul berpaling dari pekerjaan impiannya di Real Madrid dan berjanji bertahan di Oviedo selamanya!

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Legenda Real Madrid, Raul Gonzalez, resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru klub Divisi Segunda, Real Oviedo. Mantan penyerang ikonis itu mengungkapkan rasa bangga dan antusiasme yang besar setelah menerima jabatan tersebut, dengan target yang jelas: membawa Real Oviedo promosi ke La Liga.

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Raul memulai babak baru sebagai pelatih Real Oviedo

Ikon Real Madrid Raul Gonzalez resmi memulai tugasnya sebagai pelatih klub Segunda Division, Real Oviedo. Ia memimpin sesi latihan pertamanya di El Requexón sebelum diperkenalkan secara resmi di stadion Carlos Tartiere. Didampingi direktur olahraga David Fernández, mantan penyerang legendaris itu berbicara penuh semangat tentang tantangan barunya.

Raul menggantikan Julian Calero yang dipecat dan bergabung dengan proyek yang didukung pemilik klub yang ambisius serta basis suporter yang penuh gairah.

Sejak hari pertama, pelatih baru itu menegaskan tujuan utamanya: membawa Oviedo kembali ke kasta tertinggi sepakbola Spanyol.

Menargetkan promosi ke La Liga

Dalam perkenalan resminya kepada media, Raul menekankan bahwa klub dengan reputasi dan tradisi seperti Oviedo harus terus berupaya mencapai level tertinggi.

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"Berada di Real Oviedo, targetnya tidak boleh lain selain tampil di Divisi Utama," tegas Raul.

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Menjelaskan alasan ia menerima posisi itu setelah mendapat tawaran dari klub lain, ia menambahkan: "Saya sempat didekati beberapa klub lain, tetapi saya diyakinkan oleh pemilik klub ini. Mereka serius, sudah cukup lama membantu kota ini, memiliki kompleks olahraga yang sedang dikembangkan, dan berperan penting untuk terus berkembang. Saya telah bertemu orang-orang di manajemen olahraga dan manajemen umum, saya sudah berbicara dengan Cazorla, dengan César, dan saya merasa ini tempat saya bisa melakukan apa yang saya inginkan."

Membangun identitas menyerang dengan bekal pengalaman memimpin

Raul memaparkan visi taktisnya untuk tim. Ia ingin membangun tim yang dinamis, agresif, dan memiliki ikatan erat dengan para suporter di Carlos Tartiere.

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"Kami ingin membangun identitas tim, tim yang dekat dengan para suporter, tim dengan identitas kuat yang berupaya mencetak gol," jelas Raul. "Saya menyukai tim yang bermain langsung dan agresif, berupaya mencetak gol, serta tahu cara bertahan… Kami akan berusaha menempatkan diri dengan baik dan berjuang mencapai target kami."

Mengenang bagaimana karier bermainnya yang gemilang dan pengalamannya memimpin akan membentuk gaya kepelatihannya, ia berkata: "Kami beruntung bisa berada di Real Madrid, menjadi kapten, dan membantu banyak rekan setim. Ada kemiripan, ada beberapa perbedaan kecil, dan pengalaman itu membantu kami memahami para pesepakbola."

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Ujian pertama menanti, Raul kesampingkan pembicaraan soal Bernabeu

Dengan hanya beberapa sesi latihan untuk bersiap, Raul akan menjalani debutnya sebagai pelatih Sabtu ini dalam laga kandang melawan Girona FC. Namun, ia harus menghadapi pertandingan itu tanpa pemain pinjaman berstatus pemain tim nasional, Enzo Perez.

Ketika wartawan bertanya apakah pekerjaan di Oviedo merupakan batu loncatan untuk kelak melatih tim utama Real Madrid, Raul menepis spekulasi itu sepenuhnya.

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"Apakah saya melihat diri saya berada di Real Madrid pada masa depan? Saya melihat diri saya tetap di sini. Di sinilah saya diberi kesempatan dan kepercayaan. Dan saya sangat bahagia. Saya tidak bisa berhenti tersenyum; saya beruntung bisa melatih tim ini setiap hari," pungkasnya.