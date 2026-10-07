Tokoh-tokoh penting mengungkapkan kekhawatiran soal partisipasi Manchester City: UEFA tampaknya tak berdaya menghadapi situasi ini

Tokoh-tokoh penting di dunia sepak bola mengkhawatirkan fakta bahwa Manchester City bisa tampil di Liga Champions musim depan, tulis BBC. Sumber anonim terkait menilai hal itu tidak pantas jika klub tersebut, yang terancam hukuman besar, bisa meraup jutaan dari turnamen itu atau kompetisi Eropa lainnya.

Pada akhir September, muncul kabar bahwa Premier League telah menyatakan City bersalah atas pelanggaran terhadap 114 dari total 115 dakwaan. City menyembunyikan pemasukan senilai sekitar satu miliar euro antara 2009 dan 2018 melalui kontrak fiktif dengan mitra komersial.

City telah mengajukan banding dan terus menegaskan bahwa mereka tidak bersalah, meski media-media Inggris memperkirakan hukuman berat bagaimanapun juga sudah di depan mata. Hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan masih belum jelas. Karena besarnya skala pelanggaran tersebut, hampir tidak ada kasus pembanding yang tersedia.

Everton mendapat pengurangan sepuluh poin pada 2023 karena menurut aturan Premier League mereka mengeluarkan sekitar dua puluh juta euro lebih banyak dari yang diizinkan. Klub asal Liverpool itu mengajukan banding dan pada akhirnya hukumannya hampir dipangkas setengahnya menjadi pengurangan enam poin.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

BBC baru-baru ini berbicara dengan sejumlah tokoh penting dan menulis: "Ada perasaan yang berkembang bahwa jika City gagal memenangi banding dan karena itu dijatuhi sanksi berat, maka tidak bisa diterima jika mereka tetap diizinkan bersaing dengan klub-klub elite Eropa dan menikmati keuntungan finansial yang menyertainya."

Sebuah sumber menyebut lisensi City menjadi bahan pembicaraan di UEFA, tetapi hanya sedikit yang bisa dilakukan karena izin didasarkan pada informasi terkini. Dalam hal ini, tidak ada pertimbangan terhadap sanksi yang didasarkan pada pelanggaran di masa lalu.

Jika sebuah klub memenuhi kriteria penerimaan minimum, lisensi UEFA tidak bisa ditolak. Putusan bersalah atas pengaturan skor dalam sepuluh tahun terakhir atau konflik terkait kepemilikan multi-klub bisa menjadi alasan bagi UEFA untuk mencabut lisensi, tetapi hal itu tidak berlaku bagi City.

UEFA tetap memiliki kemungkinan untuk memulai sebuah prosedur guna melihat apakah City masih memenuhi persyaratan minimum berdasarkan hukuman yang akan datang di Inggris. Berbagai skenario akan segera dibahas oleh jajaran pimpinan UEFA dan CFCB, komisi keuangan independen UEFA yang mengawasi apakah klub-klub mematuhi aturan Financial Fair Play.

Namun, penyelidikan semacam itu pun tampaknya tidak akan mampu menghalangi City untuk ambil bagian di kompetisi Eropa. Pada 2020, UEFA pernah menjatuhkan skorsing dua tahun kepada City karena 'pelanggaran serius' terhadap aturan FFP antara 2012 dan 2016. Namun, CAS membatalkan skorsing tersebut karena menurut aturan UEFA pelanggaran itu sudah kedaluwarsa.

"Lisensi diberikan berdasarkan kinerja keuangan saat ini, jadi dasar untuk menolaknya tidak jelas", kata seorang sumber kepada BBC. Jika banding City ditolak, klub itu kemungkinan akan menghadapi pengurangan poin, larangan transfer, dan bahkan degradasi.

Seluruh proses terhadap City sudah berjalan selama bertahun-tahun, sehingga sangat mungkin tuntutan hukuman baru diketahui setelah musim ini berakhir. Sidang yang akan menentukan besaran hukuman bagi City juga masih harus dijadwalkan. Dengan demikian, bisa saja City musim depan bermain di Championship dan juga Liga Champions, jika mereka lolos ke sana pada musim ini.

Bahkan jika City sudah mendapat hukuman (pengurangan poin) pada musim ini dan karena itu tidak bisa lolos ke kompetisi Eropa lewat klasemen, mereka masih bisa merebut tiket Eropa dengan menjuarai Carabao Cup (Conference League) atau FA Cup (Liga Europa). Dan kemungkinan itu pun dianggap tidak adil oleh para narasumber berpengaruh yang diwawancarai.



