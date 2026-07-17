Tokoh terkemuka menolak undangan untuk menghadiri final Piala Dunia bersama Trump

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menolak undangan untuk menghadiri final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di Stadion MetLife antara Argentina dan Spanyol, dalam pertandingan yang diperkirakan akan diwarnai oleh suasana politik.

Paola Pinho, juru bicara resmi Komisi Eropa, menegaskan kepada situs "Politico" bahwa von der Leyen "telah menerima undangan untuk menghadiri final Piala Dunia, namun ia tidak akan hadir karena alasan yang berkaitan dengan jadwal kerjanya".

Ketidakhadiran ini terjadi di saat Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan mendominasi acara penutupan, di mana ia dijadwalkan untuk menyerahkan trofi dan naik ke podium saat tim pemenang mengangkat trofi tersebut.

Kedua tim berhasil lolos ke final setelah Argentina, sang juara bertahan, mengalahkan Inggris di Atlanta, dan Spanyol menghancurkan Prancis di Dallas.

Sementara final ini akan dihadiri oleh Trump, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, dan Raja Spanyol Felipe VI—yang telah menghubungi pelatih Luis de la Fuente setelah lolos ke final—Von der Leyen tidak akan hadir. Sebelumnya, ia telah menunjukkan dukungannya terhadap sepak bola Eropa dengan mengunggah foto dirinya memegang bola sepak menjelang semifinal Eropa, disertai komentar: “Siapa pun pemenangnya malam ini, akan ada tim Eropa yang kuat di final.”

Keputusan von der Leyen ini diambil setelah kunjungannya awal pekan ini ke Kyiv untuk menegaskan dukungan Uni Eropa kepada Ukraina, lalu ke Paris untuk menghadiri perayaan Hari Bastille yang bertepatan dengan kemenangan Spanyol atas Prancis 2-0. Dia dijadwalkan bertemu pada hari Senin di Brussel dengan mantan Ketua Bank Sentral Eropa, Mario Draghi, untuk membahas isu daya saing Eropa.

Von der Leyen bukanlah satu-satunya yang absen dari final tersebut, karena Presiden Argentina Javier Milei—sekutu utama Trump—juga diperkirakan tidak akan hadir. Ia lebih memilih menonton pertandingan timnas negaranya dari rumah karena alasan yang diyakini berkaitan dengan optimisme dan pesimisme, meskipun ia secara terbuka memuji Lionel Messi.