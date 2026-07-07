Roger Federer, legenda tenis Swiss, telah bertransformasi dari seorang juara lapangan tenis menjadi pengusaha sukses, namun ia tetap memastikan kehadirannya di turnamen Wimbledon setiap tahun sebagai tamu tetap di “Royal Box”; di mana ia muncul kemarin, Senin, mengenakan setelan cokelat, kacamata hitam gelap, dan lencana keanggotaan All England Club, dalam pemandangan yang menegaskan ikatannya yang erat dengan turnamen yang telah dimenangkannya sebanyak 8 kali.

Federer, yang pensiun pada tahun 2022, kini menjadi pendiri turnamen Laver Cup yang akan merayakan edisi kesembilannya pada bulan September mendatang; ia juga memiliki agensi Team8 yang mewakili para pemain tenis, serta menjadi pemegang saham di perusahaan pakaian dan sepatu Swiss, On.

Turnamen tahun ini menyaksikan momen bersejarah, di mana Federer kehilangan rekornya sebagai pemain dengan jumlah kemenangan terbanyak di klub All England kepada Novak Djokovic pada Minggu lalu, setelah petenis Serbia itu mengalahkan Roman Savolyn, sehingga Djokovic menjadi pemain paling sukses di lapangan rumput.

Salah satu momen paling berkesan terjadi pada pertandingan terakhir; Federer ditinggal sendirian di “Royal Box” sementara Alexander Zverev dan Jerry Leheka sedang bertanding, sebuah pemandangan yang mencerminkan posisinya yang istimewa di hati turnamen ini.

Federer menyewa sebuah rumah di dekat Wimbledon untuk menghabiskan beberapa hari bersama agennya, Tony Judsik, sebagai bukti ikatan eratnya dengan turnamen ini yang melampaui kesuksesannya di lapangan.

Federer akan singgah di Newport, di mana ia akan dihormati dengan dimasukkannya namanya ke dalam Hall of Fame sebagai pengakuan atas karier gemilangnya, sambil berkata: “Saya selalu menghargai sejarah tenis sepanjang karier saya.”

Federer juga mengusulkan kepada Rafael Nadal untuk bermain dalam pertandingan eksibisi di masa depan, karena keduanya sangat populer di seluruh dunia, dan mereka berdua dapat membentuk tim sebagai kapten untuk tim Piala Laver di masa depan.