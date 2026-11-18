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Milan menginginkan Endrick pada Januari. Kabar yang beredar dalam beberapa pekan terakhir mendapat konfirmasi dari Brasil: menurut TNT Sports, Cardinale telah menyiapkan tawaran untuk talenta Brasil itu.

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Terlepas dari bantahan yang lazim muncul, seperti bantahan Mourinho, yang menjelang laga Liga Champions melawan Roma menepis kemungkinan Endrick pergi, serta pernyataan-pernyataan dalam beberapa hari terakhir (misalnya Endrick, yang kemarin dikabarkan mengatakan bahwa ia "ingin bertahan seumur hidup di Real Madrid"), mantan bintang Palmeiras yang genap berusia 20 tahun pada Juli lalu itu bisa hengkang pada awal tahun baru. Bahkan, dengan skema berbeda dari yang direncanakan Real Madrid, yakni peminjaman hingga Juni.

Rencana Real Madrid adalah membuat Endrick mengulang pengalamannya di Lyon, yakni dipinjamkan dari Januari hingga Mei agar ia mendapat menit bermain, kembali percaya diri dan tampil konsisten, lalu pulang ke Valedebebas pada akhir musim kompetisi. Namun, situasi yang berkembang berbeda karena ada pihak yang siap membeli Endrick sekarang juga, tanpa menunggu hingga Juni.

Salah satunya Milan, yang menganggap pemain Brasil itu sebagai prioritas utama. Menurut TNT Sports Brasil Cardinale dan stafnya dikabarkan sudah berbicara dengan petinggi Real Madrid serta Roc Nation, yang mengurus kepentingan Endrick dan memiliki jalur komunikasi khusus dengan Milan. Brett Yormark, direktur utama Milan Sports & Entertainment, adalah saudara kembar Michael Yormark, presiden dan CEO Roc Nation Sports International.

Milan tidak tertarik meminjam Endrick. Mereka ingin langsung merekrutnya secara permanen. Tawaran yang diperkirakan akan diajukan dalam beberapa hari ke depan bernilai €70 juta, terdiri atas €60 juta sebagai nilai tetap dan €10 juta dalam bentuk bonus. Gaji Endrick, yang saat ini sekitar €3 juta bersih hingga 2030, juga akan dinaikkan.

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Real Madrid, yang semula enggan kehilangan Endrick, kini terbuka terhadap kesepakatan, tetapi meminta dua klausul dimasukkan: pertama, opsi untuk membeli kembali Endrick seharga €85 juta (belum ditentukan apakah opsi pembelian kembali itu berlaku selama satu atau dua tahun); kedua, hak bagi Real Madrid untuk menyamai tawaran apa pun yang mungkin datang di masa depan, demi mengurangi peluang Endrick memperkuat Barcelona atau klub papan atas Eropa lainnya kelak.

Menurut TNT Sports Brasil Mourinho belum menyetujui penjualan pemain Brasil itu, yang telah ia mainkan tujuh kali tahun ini dengan total 141 menit. Endrick hanya sekali tampil sebagai starter, bermain selama 70 menit dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla pada 18 Oktober lalu.