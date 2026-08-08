Pekan pertama musim baru Eredivisie langsung menghadirkan kejutan besar. NEC tumbang di Stadion Goffert, markas mereka sendiri, dari Telstar (1-2) dan harus segera bangkit, karena tiga hari lagi mereka akan menghadapi leg kedua babak kualifikasi Liga Champions melawan Olympiakos.

Belum genap satu menit pertandingan berjalan, Telstar unggul lewat Patrick Brouwer, sosok yang pada pertengahan babak pertama juga memberikan assist untuk gol 0-2 Rui Mendes. Kaj Sierhuis mencetak gol 1-2 pada fase akhir pertandingan, tetapi NEC tidak lagi mampu memaksakan hasil imbang.

Kekalahan tim asal Nijmegen ini mengejutkan, antara lain karena mereka pada pekan ini masih mampu bermain imbang dengan cukup baik pada leg pertama melawan Olympiakos (0-0). Pada Selasa nanti, leg kedua sudah menanti dan karena itu mereka harus segera mengalihkan fokus.

"Ini terasa sangat menyakitkan," kata kapten Tjaronn Chery kepada ESPN. "Setelah pekan lalu, ketika Anda bermain bagus di Eropa, Anda justru membuang pertandingan seperti ini. Kami sama sekali tidak menjadi diri sendiri. Pada menit pertama kami kebobolan 0-1. Kami semua seperti tertidur di sana. Kalau begitu, Anda melawan diri sendiri."

"Setelah seperempat jam, Anda kebobolan 0-2 dan itu membuat segalanya sangat sulit. Pada babak kedua hanya kami yang menguasai bola, tetapi kami menciptakan sedikit peluang. Kenapa bisa begitu? Sulit untuk mengatakannya. Kami tidak bisa mengeluarkan permainan kami. Pada Selasa nanti kami kembali punya pertandingan penting."

Yang mencolok, Chery ditarik keluar pada menit ke-64. Padahal, gelandang veteran berusia 38 tahun itu pada musim lalu justru merupakan otak kreatif NEC. "Itu harus Anda tanyakan kepada pelatih," kata pemain Suriname itu, yang pada awalnya tak banyak mengungkapkan perasaannya setelah pergantian tersebut.

"Tapi saya jelas siap," lanjut Chery, yang kemudian membenarkan bahwa dia sebenarnya masih bisa bermain lebih lama. "Ya, tentu saja. Pada akhirnya Anda seharusnya menang di sini, itu memang kewajiban kami. Kalau Anda memulai seperti itu, Anda tidak pantas menang. Kami harus menyatukan pikiran dan tancap gas menuju Selasa," tutupnya.