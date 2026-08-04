Tjaronn Chery punya pesan yang sangat jelas untuk Kodai Sano setelah Olympiakos vs NEC

Tjaronn Chery bangga dengan penampilan NEC melawan Olympiakos. Pada leg pertama babak kualifikasi ketiga Liga Champions, laga di tanah Yunani berakhir 0-0. Sebuah hasil impresif dari NEC, yang menjalani persiapan pramusim yang tidak tenang.

Hal itu sepenuhnya berkaitan dengan Kodai Sano, yang mundur pada saat-saat terakhir untuk duel tersebut. Gelandang Jepang itu mencapai kesepakatan dengan PSV mengenai transfernya, sehingga dia memutuskan untuk tidak bermain. Kepada Dick Schreuder, dia menjelaskan lebih awal pada hari itu bahwa dia tidak ingin bermain.

“Ya, pada akhirnya tentu kami memang tahu ada banyak ketertarikan terhadap Sano,” kata Chery saat berbicara dengan Noa Vahle di Ziggo Sport. “Kami tahu PSV sudah sangat dekat dengan kesepakatan, jadi pada akhirnya saya sepenuhnya memahami anak itu.”

“Besok dia akan pergi ke PSV untuk tes medis dan pada akhirnya dia tidak ingin mengambil risiko mengalami cedera malam ini. Kami semua sepenuhnya memahami itu,” ujar Chery, yang berarti tidak menyalahkan rekan setimnya tersebut.

Jamiro Monteiro pada saat-saat terakhir ditunjuk sebagai pengganti Sano di lini tengah. “Dia bermain sangat baik,” nilai Chery. “Jadi kami juga telah mendatangkan kembali pemain-pemain bagus.”

“Saya pikir Anda bisa melihat bahwa kami punya tim yang sangat bagus,” kata sang kapten dengan bangga saat menatap kembali hasil imbang melawan Olympiakos. “Pelatih masih akan ingin menambah beberapa pemain dan pasti juga masih akan ada beberapa pemain yang pergi, tetapi pada akhirnya kami punya direksi yang bagus yang akan menangani itu. Jadi kami tidak khawatir soal itu.”

Bukan rahasia lagi bahwa Sami Ouaissa masih ingin mewujudkan transfer pada musim panas ini. Pemain yang jadi sorotan itu menunggu pendekatan dari Feyenoord, tetapi klub Rotterdam itu untuk sementara masih menunggu. Kemungkinan besar direktur teknik Dévy Rigaux baru akan bergerak ketika Anis Hadj Moussa dijual.